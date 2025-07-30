Вице-мэров сколько угодно, но затраты на управление не должны быть больше 10% — министр

По словам Чударса, после выборов в местные органы власти пришло около 700 новых депутатов. Если у министерства есть основания подозревать искажение данных, необходимо действовать, подчеркнул он. Министр также допустил возможность ужесточения наказаний в случае подтверждения факта предоставления ложной информации. При этом он считает допустимым, что образовательные учреждения могут передавать сведения только правоохранительным органам, без публичных комментариев.

Отвечая на вопрос о количестве заместителей мэра в новых думах, Чударс отметил: каждая самоуправленческая единица вправе самостоятельно формировать структуру управления с учётом своих размеров, нужд и приоритетов. Он напомнил, что сам, будучи главой Саласпилсской думы, работал с двумя заместителями.

Однако министр подчеркнул важную норму: расходы на административное управление не должны превышать 10% от общего бюджета самоуправления. Эта пропорция, по его мнению, является показателем эффективной и сбалансированной управленческой модели.