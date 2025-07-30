Всплеск популярности браков: каждый пятый супруг в Латвии — иностранец от Европы до Камеруна

Руководитель Рижского отдела записи актов гражданского состояния Ина Луткевица отмечает: «Около 20% браков заключаются с иностранцами. В некоторых случаях оба супруга — иностранцы, в других — один из них гражданин Латвии. География: от Европы до Филиппин, Китая, Камеруна и Перу».

Причины просты: в Латвии очень просто вступить в брак, даже если один из партнёров не является гражданином. Достаточно собрать справки о семейном положении и предоставить документы, подтверждающие законное пребывание в стране — учёба, работа, вид на жительство. Госпошлина одинаковая для всех: 14 евро, независимо от гражданства.

«По сравнению с другими странами у нас это сделать действительно легко. Именно этим Латвия и привлекательна», — говорит Луткевица.

За торжественную церемонию в Риге придётся доплатить 70 евро, брак в тюрьме обойдётся в 79, а выездная регистрация вне здания ЗАГСа может потянуть до 200 евро.

С 2024 года в Латвии вступила в силу реформа, теперь при регистрации брака не требуются свидетели. Этим воспользовались многие: по оценке Луткевицы, около 70% пар заключают брак без свидетелей, даже если приглашают гостей.

Интересный тренд — средний возраст вступающих в брак растёт.

«Очень часто приходят пары 35–40 лет и старше, которые живут вместе уже много лет, а теперь просто спокойно оформляют отношения без лишней помпы. Раньше смущала необходимость звать свидетелей», — говорит руководитель Рижского ЗАГСа.

Лето — традиционный свадебный пик. ЗАГСы работают даже по выходным, но запись уже заполнена: ближайшие свободные даты — только осенью. Так что тем, кто хочет «сделать всё по-быстрому», придётся подождать.





