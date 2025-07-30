Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 30. Июля Завтра: Regnars, Renars, Valters
Доступность

Всплеск популярности браков: каждый пятый супруг в Латвии — иностранец от Европы до Камеруна

tv3.lv 30 июля, 2025 11:21

Латышские СМИ 0 комментариев

На фоне снижающейся рождаемости в Латвии появился неожиданный сигнал: в стране резко выросло количество заключённых браков, особенно в крупных городах. За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 3005 браков, что на 26,9% больше, чем за тот же период годом ранее. Однако главная интрига заключается в том, кто именно вступает в брак.

Руководитель Рижского отдела записи актов гражданского состояния Ина Луткевица отмечает: «Около 20% браков заключаются с иностранцами. В некоторых случаях оба супруга — иностранцы, в других — один из них гражданин Латвии. География: от Европы до Филиппин, Китая, Камеруна и Перу».

Причины просты: в Латвии очень просто вступить в брак, даже если один из партнёров не является гражданином. Достаточно собрать справки о семейном положении и предоставить документы, подтверждающие законное пребывание в стране — учёба, работа, вид на жительство. Госпошлина одинаковая для всех: 14 евро, независимо от гражданства.

«По сравнению с другими странами у нас это сделать действительно легко. Именно этим Латвия и привлекательна», — говорит Луткевица.
За торжественную церемонию в Риге придётся доплатить 70 евро, брак в тюрьме обойдётся в 79, а выездная регистрация вне здания ЗАГСа может потянуть до 200 евро.

С 2024 года в Латвии вступила в силу реформа, теперь при регистрации брака не требуются свидетели. Этим воспользовались многие: по оценке Луткевицы, около 70% пар заключают брак без свидетелей, даже если приглашают гостей.

Интересный тренд — средний возраст вступающих в брак растёт.

«Очень часто приходят пары 35–40 лет и старше, которые живут вместе уже много лет, а теперь просто спокойно оформляют отношения без лишней помпы. Раньше смущала необходимость звать свидетелей», — говорит руководитель Рижского ЗАГСа.

Лето — традиционный свадебный пик. ЗАГСы работают даже по выходным, но запись уже заполнена: ближайшие свободные даты — только осенью. Так что тем, кто хочет «сделать всё по-быстрому», придётся подождать.
 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:10 30.07.2025
Латвия: на Домской площади можно залечь с книжкой
Sfera.lv 11 минут назад
Литва три дня ищет беспилотник, залетевший из Беларуси
Bitnews.lv 31 минуту назад
Нидерланды: первый беспилотный автобус
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: фестиваль в Лиепае
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: Вентспилсу — 735
Sfera.lv 2 часа назад
Казино с клопами: сотрудники Evolution Latvia жалуются на укусы и угрозы
Bitnews.lv 3 часа назад
Август начнётся с перемен: жара отступает, реки поднимаются
Bitnews.lv 3 часа назад
Гроза надвигается: Латвию зальют дожди и накроют молнии
Bitnews.lv 4 часа назад

Уточненный прогноз погоды на начало августа: не так уж и плохо

Важно 13:01

Важно 0 комментариев

Синоптики обещают, что к выходным не небо вернется солнце.

Синоптики обещают, что к выходным не небо вернется солнце.

Читать
Загрузка

Жидкости в небе, хаос на земле: ЕС разрешил 2 литра только для избранных аэропортов

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

ЕС снял ограничения на провоз жидкостей через контроль в аэропортах, но только частично. Теперь пассажирам в некоторых хабах позволят брать в ручную кладь до 2 литров, а не 100 мл. Однако это разрешение касается только тех аэропортов, где стоят сканеры C3 от британской компании Smiths Detection. Об этом сообщает Politico. 

ЕС снял ограничения на провоз жидкостей через контроль в аэропортах, но только частично. Теперь пассажирам в некоторых хабах позволят брать в ручную кладь до 2 литров, а не 100 мл. Однако это разрешение касается только тех аэропортов, где стоят сканеры C3 от британской компании Smiths Detection. Об этом сообщает Politico. 

Читать

Военная техника, авиашоу и 40 самолётов: что покажут на празднике аэродрома Адажи

Для настроения 12:43

Для настроения 0 комментариев

После двухлетнего перерыва и масштабной реконструкции аэродром Адажи снова открывает двери для гостей — в эту субботу, 2 августа, здесь пройдут праздничные мероприятия. Обновлённая площадка с ангарами, кафе и даже гостиницей теперь позиционируется как уникальный объект малой авиации в Латвии.

После двухлетнего перерыва и масштабной реконструкции аэродром Адажи снова открывает двери для гостей — в эту субботу, 2 августа, здесь пройдут праздничные мероприятия. Обновлённая площадка с ангарами, кафе и даже гостиницей теперь позиционируется как уникальный объект малой авиации в Латвии.

Читать

Обнародованы результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы по делу о смерти Яниса Тиммы

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Долгожданные результаты судебно-психиатрической экспертизы погибшего спортсмена стали шоком для его семьи. Согласно заключению экспертов, Янис Тимма страдал депрессией с 2023 года. Опасное состояние развилось на фоне «длительной психотравмирующей ситуации», сообщает «Postimees».

Долгожданные результаты судебно-психиатрической экспертизы погибшего спортсмена стали шоком для его семьи. Согласно заключению экспертов, Янис Тимма страдал депрессией с 2023 года. Опасное состояние развилось на фоне «длительной психотравмирующей ситуации», сообщает «Postimees».

Читать

В Гулбене дожди размыли дорогу так, что её закрыли

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

В Гулбенском районе из-за эрозии закрыта местная дорога Гулбене-Яунгулбене (V424), сообщает VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В Гулбенском районе из-за эрозии закрыта местная дорога Гулбене-Яунгулбене (V424), сообщает VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Читать

«Никаких денег»: Шноре предлагает свой вариант помощи российским пенсионерам в Латвии

Выбор редакции 12:02

Выбор редакции 0 комментариев

У депутата 14-го Сейма Эдвинса Шноре есть предложение, как помочь российским пенсионерам, проживающим в Латвии, которым Россия не выплачивает им пенсии.

У депутата 14-го Сейма Эдвинса Шноре есть предложение, как помочь российским пенсионерам, проживающим в Латвии, которым Россия не выплачивает им пенсии.

Читать

50 оттенков бюрократии: как строительство восточной границы саботировали свои же

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com опубликовал историю о том, как субподрядчиков, стоивших восточную границу, "кинули на деньги". А никто из вышестоящих чиновников ответственности, конечно, не понес.

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com опубликовал историю о том, как субподрядчиков, стоивших восточную границу, "кинули на деньги". А никто из вышестоящих чиновников ответственности, конечно, не понес.

Читать