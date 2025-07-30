«Фукусиму мы тоже замеряли». Шицс о радиоактивных рисках под боком

По его словам, такая готовность исторически сложилась из-за близости Игналинской АЭС, которая располагалась всего в 30 километрах от латвийской границы. Сейчас она закрыта, но на расстоянии около 100 километров работает Белорусская атомная электростанция. Это обуславливает наличие в Латвии хорошо выстроенной системы радиационного мониторинга.

«Мы регулярно отслеживаем ситуацию. Например, когда произошла авария на "Фукусиме", радиоактивное облако обошло весь мир, и мы тогда измеряли радиацию даже на кораблях в море», — рассказал Шиц.

Он отметил, что соответствующие приборы имеются у Продовольственно-ветеринарной службы, в армии и у пограничников, чтобы не допустить незаконного перемещения ядерных материалов. По его словам, Латвия не просто оборудована, но и обладает высококвалифицированными кадрами: более 30 специалистов прошли обучение под эгидой Международного агентства по атомной энергии, а ранее латвийскую систему оценивала и будапештская структура ФБР.

«Тут, как в авиации, если загорается красная лампочка, обязательно сообщается даже о потенциальном минимальном риске. И тут же включается система более широкого реагирования», — пояснил Шицс.

Он также подчеркнул, что Белоруссия хорошо подготовлена к возможным рискам, поскольку сама пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС даже больше, чем Украина.

На этом фоне тревогу вызвала недавняя ситуация: несколько дней назад на Белорусской АЭС сработала сигнализация, и реактор был временно остановлен. В Латвии за событиями следят внимательно, но оснований для паники нет.