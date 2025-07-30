Десятки тысяч просмотров: впечатляющий смерч над морем в Саулкрасты (ВИДЕО)

Видео всего за час собрало десятки тысяч просмотров.
Впечатляющий водяной столб или смерч над морем сегодня (30 июля) в Рижском заливе недалеко от Саулкрасты - видео этого природного явления опубликовал Том Брицис, известный метеоролог, на странице facebook.com/TomsBricisLTVLaikaZinas.
Видео всего за час собрало десятки тысяч просмотров.
В четверг во многих районах Латвии ожидается дождь, местами сильный дождь с грозами, прогнозируют синоптики.
В четверг во многих районах Латвии ожидается дождь, местами сильный дождь с грозами, прогнозируют синоптики.
Сотрудники одного из популярных среди молодёжи мест работы — Evolution Latvia — столкнулись с нашествием клопов. По их словам, проблема сохраняется несколько недель, а руководство игнорирует обращения и даже запугивает тех, кто поднимает этот вопрос. В дело вмешались госинспекции. Как сотрудники уживаются с клопами, выяснял LSM+.
Сотрудники одного из популярных среди молодёжи мест работы — Evolution Latvia — столкнулись с нашествием клопов. По их словам, проблема сохраняется несколько недель, а руководство игнорирует обращения и даже запугивает тех, кто поднимает этот вопрос. В дело вмешались госинспекции. Как сотрудники уживаются с клопами, выяснял LSM+.
На днях стало известно, что союз Дибровых распался — молодая жена шоумена ушла от него к состоятельному бизнесмену. «СтарХит» раскрывает личность избранника Полины, который сегодня объявил о разводе.
На днях стало известно, что союз Дибровых распался — молодая жена шоумена ушла от него к состоятельному бизнесмену. «СтарХит» раскрывает личность избранника Полины, который сегодня объявил о разводе.
100 конгрессменов присоединились к Балтийской группе Палаты представителей — группе сотрудничества по укреплению отношений США со странами Балтии, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
100 конгрессменов присоединились к Балтийской группе Палаты представителей — группе сотрудничества по укреплению отношений США со странами Балтии, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
В Центре лёгочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) приостановлен очный приём пациентов в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в больнице.
В Центре лёгочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) приостановлен очный приём пациентов в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в больнице.
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он больше двадцати лет назад рассорился со своим приятелем Джеффри Эпштейном, позже обвиненным в сексуальной эксплуатации и затем найденным мертвым в тюремной камере. По словам Трампа, Эпштейн переманивал у него работниц из спа в пляжном клубе в поместье Трампа во Флориде.
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он больше двадцати лет назад рассорился со своим приятелем Джеффри Эпштейном, позже обвиненным в сексуальной эксплуатации и затем найденным мертвым в тюремной камере. По словам Трампа, Эпштейн переманивал у него работниц из спа в пляжном клубе в поместье Трампа во Флориде.
В середине июля вступили в силу языковые изменения в Законе о кредитных учреждениях. Русский язык окончательно исключается из обихода в банковской сфере. Сначала он исчез в банкоматах, а теперь уходит и из общения между банковскими работниками и клиентами, рассказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис, пишет LSM+
В середине июля вступили в силу языковые изменения в Законе о кредитных учреждениях. Русский язык окончательно исключается из обихода в банковской сфере. Сначала он исчез в банкоматах, а теперь уходит и из общения между банковскими работниками и клиентами, рассказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис, пишет LSM+