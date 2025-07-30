Десятки тысяч просмотров: впечатляющий смерч над морем в Саулкрасты (ВИДЕО)

Сотрудники одного из популярных среди молодёжи мест работы — Evolution Latvia — столкнулись с нашествием клопов. По их словам, проблема сохраняется несколько недель, а руководство игнорирует обращения и даже запугивает тех, кто поднимает этот вопрос. В дело вмешались госинспекции. Как сотрудники уживаются с клопами, выяснял LSM+.