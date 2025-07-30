Жёлтый уровень опасности до понедельника: Латвию зальёт и затопит

Небо преимущественно облачное. Ветер преимущественно слабый, во время грозы возможны сильные порывы. Во второй половине дня ожидаются грозовые облака, преимущественно в северо-восточных районах.

Температура воздуха ночью и днем составит +14..+22 градуса, на северо-востоке страны днем воздух прогреется до +24..+27 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны дожди, ночью подует слабый восточный ветер, днём ветер сменит направление на западный и юго-западный. Температура воздуха +17..+19 градусов.

Как уже сообщалось, на западе и в центральной части страны действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии из-за сильных дождей, а с 16:00 до 1:00 будет действовать оранжевое предупреждение из-за очень сильных дождей, в некоторых местах также прогнозируются грозы, сильные порывы ветра и град.

По всей стране также объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного паводка, в связи с чем низменные районы могут быть затоплены. Жёлтый уровень опасности из-за сильного паводка будет действовать до понедельника, 4 августа.