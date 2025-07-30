Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 30. Июля Завтра: Regnars, Renars, Valters
Доступность

Теперь это только их выбор: банки больше не обязаны общаться с клиентами на русском

Редакция PRESS 30 июля, 2025 18:42

Важно 0 комментариев

LETA

В середине июля вступили в силу языковые изменения в Законе о кредитных учреждениях. Русский язык окончательно исключается из обихода в банковской сфере. Сначала он исчез в банкоматах, а теперь уходит и из общения между банковскими работниками и клиентами, рассказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис, пишет LSM+

Бразовскис сообщил, что пока никаких каких-либо серьезных сигналов о проблемах, связанных с полным переходом на государственный язык, от банков не поступало. Правда, времени прошло еще совсем немного — поправки вступили в силу 11 июля.

«Надо сказать спасибо законодателям за то, что для всех этих изменений они предусмотрели переходный период. За это время мы сможем адаптировать все системы, приложения, сайты и так далее, поскольку это требует времени. Переходный период установлен до 30 сентября следующего года», — пояснил Бразовскис.

Для того, чтобы не было никаких разночтений, Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с Центром государственного языка подготовили рекомендации для банков — как им правильно минимизировать использование иностранных языков.

Теперь официальное общение в банках между клерками и клиентами должно осуществляться только на государственном языке. По желанию банк может выбрать также какой-либо из языков стран участниц или кандидатов в члены Евросоюза (русский язык ни тем, ни другим не является). При этом общение на украинском языке может быть продолжено.

Если раньше при составлении документов иногда мог использоваться и русский язык, то теперь это недопустимо. Те документы, которые уже составлены по-русски, остаются в силе, но если в них нужно будет вносить какие-то поправки, то это придется делать уже на государственном языке.

Общение с клиентами на иностранных языках теперь становится доброй волей банка, подчеркивает Бразовскис: «Конечно, клиент может связаться с банком и на языке третьих стран. Если у банка есть такая возможность и есть работники, владеющие этим языком, то они могут ответить и на нем. Но это не входит в их обязанности и, если банк отказывается говорить на этом языке, то он никоим образом не может быть за это наказан».

Бразовскис надеется, что новые языковые требования будут выполняться не только банками, но и другими финансовыми структурами, которые занимаются небанковским кредитованием.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 27 реакций
Комментарии (0) 27 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 30.07.2025
Когда профицит бюджета уходит в дефицит, или почему этой осенью нам поднимут налоги
Bitnews.lv 2 часа назад
Камчатку трясет: землетрясение, вулкан и предупреждение о цунами
Bitnews.lv 4 часа назад
50 оттенков бюрократии: как строили восточную границу
Bitnews.lv 5 часов назад
Погода: подожди — дожди, дожди…
Sfera.lv 5 часов назад
Дороги и мосты отремонтируют для танков. Остальным тоже пока можно
Bitnews.lv 5 часов назад
В пятницу в Риге — митинги и за Израиль, и за Палестину: полиция готовится
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: полиция против телефонных мошенников — кто кого?
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: на Домской площади можно залечь с книжкой
Sfera.lv 8 часов назад

Жёлтый уровень опасности до понедельника: Латвию зальёт и затопит

Новости Латвии 20:28

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг во многих районах Латвии ожидается дождь, местами сильный дождь с грозами, прогнозируют синоптики.

В четверг во многих районах Латвии ожидается дождь, местами сильный дождь с грозами, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

«Клопы кусают в прямом эфире»: в Evolution Latvia разгорается санитарный скандал

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Сотрудники одного из популярных среди молодёжи мест работы — Evolution Latvia — столкнулись с нашествием клопов. По их словам, проблема сохраняется несколько недель, а руководство игнорирует обращения и даже запугивает тех, кто поднимает этот вопрос. В дело вмешались госинспекции. Как сотрудники уживаются с клопами, выяснял LSM+.

Сотрудники одного из популярных среди молодёжи мест работы — Evolution Latvia — столкнулись с нашествием клопов. По их словам, проблема сохраняется несколько недель, а руководство игнорирует обращения и даже запугивает тех, кто поднимает этот вопрос. В дело вмешались госинспекции. Как сотрудники уживаются с клопами, выяснял LSM+.

Читать

Молодая жена ушла от Диброва к отцу шестерых детей

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

На днях стало известно, что союз Дибровых распался — молодая жена шоумена ушла от него к состоятельному бизнесмену. «СтарХит» раскрывает личность избранника Полины, который сегодня объявил о разводе.

На днях стало известно, что союз Дибровых распался — молодая жена шоумена ушла от него к состоятельному бизнесмену. «СтарХит» раскрывает личность избранника Полины, который сегодня объявил о разводе.

Читать

Латвию не сдадут: 100 конгрессменов присоединились к рабочей группе по укреплению отношений США со странами Балтии

Важно 20:10

Важно 0 комментариев

100 конгрессменов присоединились к Балтийской группе Палаты представителей — группе сотрудничества по укреплению отношений США со странами Балтии, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

100 конгрессменов присоединились к Балтийской группе Палаты представителей — группе сотрудничества по укреплению отношений США со странами Балтии, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Читать

Травят вредную бактерию: приостановлен очный прием пациентов в Центре заболеваний легких больницы Страдиня

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Центре лёгочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) приостановлен очный приём пациентов в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в больнице.

В Центре лёгочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) приостановлен очный приём пациентов в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в больнице.

Читать

Трамп заявил, что Джеффри Эпштейн «воровал» у него работниц из спа в клубе в Мар-а-Лаго

Мир 18:52

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он больше двадцати лет назад рассорился со своим приятелем Джеффри Эпштейном, позже обвиненным в сексуальной эксплуатации и затем найденным мертвым в тюремной камере. По словам Трампа, Эпштейн переманивал у него работниц из спа в пляжном клубе в поместье Трампа во Флориде.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он больше двадцати лет назад рассорился со своим приятелем Джеффри Эпштейном, позже обвиненным в сексуальной эксплуатации и затем найденным мертвым в тюремной камере. По словам Трампа, Эпштейн переманивал у него работниц из спа в пляжном клубе в поместье Трампа во Флориде.

Читать