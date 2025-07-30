Теперь это только их выбор: банки больше не обязаны общаться с клиентами на русском

Бразовскис сообщил, что пока никаких каких-либо серьезных сигналов о проблемах, связанных с полным переходом на государственный язык, от банков не поступало. Правда, времени прошло еще совсем немного — поправки вступили в силу 11 июля.

«Надо сказать спасибо законодателям за то, что для всех этих изменений они предусмотрели переходный период. За это время мы сможем адаптировать все системы, приложения, сайты и так далее, поскольку это требует времени. Переходный период установлен до 30 сентября следующего года», — пояснил Бразовскис.

Для того, чтобы не было никаких разночтений, Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с Центром государственного языка подготовили рекомендации для банков — как им правильно минимизировать использование иностранных языков.

Теперь официальное общение в банках между клерками и клиентами должно осуществляться только на государственном языке. По желанию банк может выбрать также какой-либо из языков стран участниц или кандидатов в члены Евросоюза (русский язык ни тем, ни другим не является). При этом общение на украинском языке может быть продолжено.

Если раньше при составлении документов иногда мог использоваться и русский язык, то теперь это недопустимо. Те документы, которые уже составлены по-русски, остаются в силе, но если в них нужно будет вносить какие-то поправки, то это придется делать уже на государственном языке.

Общение с клиентами на иностранных языках теперь становится доброй волей банка, подчеркивает Бразовскис: «Конечно, клиент может связаться с банком и на языке третьих стран. Если у банка есть такая возможность и есть работники, владеющие этим языком, то они могут ответить и на нем. Но это не входит в их обязанности и, если банк отказывается говорить на этом языке, то он никоим образом не может быть за это наказан».

Бразовскис надеется, что новые языковые требования будут выполняться не только банками, но и другими финансовыми структурами, которые занимаются небанковским кредитованием.