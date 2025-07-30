Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 30. Июля Завтра: Regnars, Renars, Valters
Доступность

«Клопы кусают в прямом эфире»: в Evolution Latvia разгорается санитарный скандал

© Lsm.lv 30 июля, 2025 09:34

Важно 0 комментариев

Сотрудники одного из популярных среди молодёжи мест работы — Evolution Latvia — столкнулись с нашествием клопов. По их словам, проблема сохраняется несколько недель, а руководство игнорирует обращения и даже запугивает тех, кто поднимает этот вопрос. В дело вмешались госинспекции. Как сотрудники уживаются с клопами, выяснял LSM+.

Evolution Latvia — компания, которая предоставляет услуги для онлайн-казино. Сейчас в ней работает около 3 тысяч человек, среди молодёжи это популярное место работы. В последнее время сотрудники сталкиваются с необычной проблемой.

«В последние недели три начали просто замечать насекомых. То есть их замечали везде: в раздевалках, на диванах, в шкафах, на кухне, в игровых залах, где работает основная часть людей.

Клопы кусали людей в прямом эфире. Был даже случай, когда дилер вызвал саппортов из-за того, что по нему буквально ползали насекомые.
После этого работу стола приостановили.

Стол вскрыли, сняли обивку. И открылась такая картина, что стол был забит живыми клопами.
То есть они буквально разбегались в разные стороны», — рассказала работница Evolution Latvia.

Молчать о нашествии клопов работники больше не могут, но и открыто рассказать боятся. Девушка, которая обратилась в редакцию LSM+, согласилась говорить только анонимно.

«С начальством разговоры, можно сказать, безуспешные. Были случаи, когда работников вызывали к себе в кабинет и угрожали адвокатами — просто за то, что подобные темы поднимались. То есть людей запугивали, лишали должностей каких-то, увольняли», — сообщила она.

По словам сотрудницы, ряд работников всё же пытались обратиться в ответственные службы, но безрезультатно.

В Трудовой инспекции LSM+ подтвердили, что о ситуации в компании узнали от нас. И сообщили, что в выходные в здании казино была проведена необходимая дезинфекция.

В ведомстве LSM+ заявили:

«Закон об охране труда устанавливает, что работодатель несёт ответственность за безопасность и здоровье работников на рабочем месте. Это также включает в себя чистоту и порядок на рабочем месте.
Не должно быть тараканов, клопов и других насекомых. В случае их появления в офисе работодатель обязан немедленно принять меры по их уничтожению».

В инспекции добавили, что это классический случай, когда проблему не удаётся решить внутри организации. Впрочем, сотрудники говорят – проблема давняя, но в последнее время насекомых стало невыносимо много.

«Игровые столы и залы на самом деле редко убирают. То есть

слои пыли и клочки волос могут неделями лежать на столах, за которыми работают дилеры.
Уборку проводят, но она заключается буквально в том, что приходит уборщица и протирает бордюр столиков тряпочкой», — говорит связавшаяся с LSM+ сотрудница компании.

LSM+ связался и с Инспекцией здравоохранения.

«Инспекция здравоохранения подтверждает, что от Госинспекции труда получена информацию о наличии клопов в помещениях, где работают сотрудники предприятия. Инспекция проведёт проверку. Если информация подтвердится, предприятие будет обязано провести профессиональную дезинсекцию в установленные сроки», — заявила представитель инспекции Ивета Балоде.

В самой Evolution Latvia ситуацию с возможным нашествие клопов LSM+ прокомментировали так.

«В нашей компании работает около 3000 сотрудников, поэтому в зависимости от сезона и погодных условий некоторые насекомые могут проникнуть извне, например, с пляжа. Мы внимательно следим за соблюдением правил гигиены.

В настоящее время у нас нет данных о распространении клопов за пределы каких-либо конкретных зон.
Тем не менее, в качестве меры предосторожности мы провели полную дезинфекцию всего здания», — сообщила Элина Бутане, представитель предприятия.

Здесь добавили: уборка и дезинфекция помещений проводится регулярно, а на месте круглосуточно работают специалисты по техобслуживанию.

LSM+ уточнил у компании, означает ли это, что сейчас в здании нет клопов и работники могут трудиться в безопасных условиях. И получил ответ, что была проведена дезинфекция, весь текстиль выстирали и так далее. В общем, сделано всё, чтобы клопов в здании не было. В понедельник сюда с проверкой приедет инспекция здравоохранения, которая, как говорят в компании, сможет это подтвердить.

Также в Evolution Latvia опровергли какие-либо угрозы в адрес работников и заявили, что организация поддерживает свободу слова и не ограничивала их возможность делиться своим опытом в компании.
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 42 реакций
Комментарии (0) 42 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:10 30.07.2025
Латвия: на Домской площади можно залечь с книжкой
Sfera.lv 9 минут назад
Литва три дня ищет беспилотник, залетевший из Беларуси
Bitnews.lv 30 минут назад
Нидерланды: первый беспилотный автобус
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: Вентспилсу — 735
Sfera.lv 2 часа назад
Рижский ипподром «Клейсты» меняет управленцев
Sfera.lv 2 часа назад
Гроза надвигается: Латвию зальют дожди и накроют молнии
Bitnews.lv 3 часа назад
Эстония: Украине — сало
Sfera.lv 5 часов назад
ЕС: больше десертов вкусных и холодных
Sfera.lv 5 часов назад

Уточненный прогноз погоды на начало августа: не так уж и плохо

Важно 13:01

Важно 0 комментариев

Синоптики обещают, что к выходным не небо вернется солнце.

Синоптики обещают, что к выходным не небо вернется солнце.

Читать
Загрузка

Жидкости в небе, хаос на земле: ЕС разрешил 2 литра только для избранных аэропортов

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

ЕС снял ограничения на провоз жидкостей через контроль в аэропортах, но только частично. Теперь пассажирам в некоторых хабах позволят брать в ручную кладь до 2 литров, а не 100 мл. Однако это разрешение касается только тех аэропортов, где стоят сканеры C3 от британской компании Smiths Detection. Об этом сообщает Politico. 

ЕС снял ограничения на провоз жидкостей через контроль в аэропортах, но только частично. Теперь пассажирам в некоторых хабах позволят брать в ручную кладь до 2 литров, а не 100 мл. Однако это разрешение касается только тех аэропортов, где стоят сканеры C3 от британской компании Smiths Detection. Об этом сообщает Politico. 

Читать

Военная техника, авиашоу и 40 самолётов: что покажут на празднике аэродрома Адажи

Для настроения 12:43

Для настроения 0 комментариев

После двухлетнего перерыва и масштабной реконструкции аэродром Адажи снова открывает двери для гостей — в эту субботу, 2 августа, здесь пройдут праздничные мероприятия. Обновлённая площадка с ангарами, кафе и даже гостиницей теперь позиционируется как уникальный объект малой авиации в Латвии.

После двухлетнего перерыва и масштабной реконструкции аэродром Адажи снова открывает двери для гостей — в эту субботу, 2 августа, здесь пройдут праздничные мероприятия. Обновлённая площадка с ангарами, кафе и даже гостиницей теперь позиционируется как уникальный объект малой авиации в Латвии.

Читать

Обнародованы результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы по делу о смерти Яниса Тиммы

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Долгожданные результаты судебно-психиатрической экспертизы погибшего спортсмена стали шоком для его семьи. Согласно заключению экспертов, Янис Тимма страдал депрессией с 2023 года. Опасное состояние развилось на фоне «длительной психотравмирующей ситуации», сообщает «Postimees».

Долгожданные результаты судебно-психиатрической экспертизы погибшего спортсмена стали шоком для его семьи. Согласно заключению экспертов, Янис Тимма страдал депрессией с 2023 года. Опасное состояние развилось на фоне «длительной психотравмирующей ситуации», сообщает «Postimees».

Читать

В Гулбене дожди размыли дорогу так, что её закрыли

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

В Гулбенском районе из-за эрозии закрыта местная дорога Гулбене-Яунгулбене (V424), сообщает VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В Гулбенском районе из-за эрозии закрыта местная дорога Гулбене-Яунгулбене (V424), сообщает VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Читать

«Никаких денег»: Шноре предлагает свой вариант помощи российским пенсионерам в Латвии

Выбор редакции 12:02

Выбор редакции 0 комментариев

У депутата 14-го Сейма Эдвинса Шноре есть предложение, как помочь российским пенсионерам, проживающим в Латвии, которым Россия не выплачивает им пенсии.

У депутата 14-го Сейма Эдвинса Шноре есть предложение, как помочь российским пенсионерам, проживающим в Латвии, которым Россия не выплачивает им пенсии.

Читать

50 оттенков бюрократии: как строительство восточной границы саботировали свои же

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com опубликовал историю о том, как субподрядчиков, стоивших восточную границу, "кинули на деньги". А никто из вышестоящих чиновников ответственности, конечно, не понес.

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com опубликовал историю о том, как субподрядчиков, стоивших восточную границу, "кинули на деньги". А никто из вышестоящих чиновников ответственности, конечно, не понес.

Читать