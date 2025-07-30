«Клопы кусают в прямом эфире»: в Evolution Latvia разгорается санитарный скандал

Evolution Latvia — компания, которая предоставляет услуги для онлайн-казино. Сейчас в ней работает около 3 тысяч человек, среди молодёжи это популярное место работы. В последнее время сотрудники сталкиваются с необычной проблемой.

«В последние недели три начали просто замечать насекомых. То есть их замечали везде: в раздевалках, на диванах, в шкафах, на кухне, в игровых залах, где работает основная часть людей.

Клопы кусали людей в прямом эфире. Был даже случай, когда дилер вызвал саппортов из-за того, что по нему буквально ползали насекомые.

После этого работу стола приостановили.

Стол вскрыли, сняли обивку. И открылась такая картина, что стол был забит живыми клопами.

То есть они буквально разбегались в разные стороны», — рассказала работница Evolution Latvia.

Молчать о нашествии клопов работники больше не могут, но и открыто рассказать боятся. Девушка, которая обратилась в редакцию LSM+, согласилась говорить только анонимно.

«С начальством разговоры, можно сказать, безуспешные. Были случаи, когда работников вызывали к себе в кабинет и угрожали адвокатами — просто за то, что подобные темы поднимались. То есть людей запугивали, лишали должностей каких-то, увольняли», — сообщила она.

По словам сотрудницы, ряд работников всё же пытались обратиться в ответственные службы, но безрезультатно.

В Трудовой инспекции LSM+ подтвердили, что о ситуации в компании узнали от нас. И сообщили, что в выходные в здании казино была проведена необходимая дезинфекция.

В ведомстве LSM+ заявили:

«Закон об охране труда устанавливает, что работодатель несёт ответственность за безопасность и здоровье работников на рабочем месте. Это также включает в себя чистоту и порядок на рабочем месте.

Не должно быть тараканов, клопов и других насекомых. В случае их появления в офисе работодатель обязан немедленно принять меры по их уничтожению».

В инспекции добавили, что это классический случай, когда проблему не удаётся решить внутри организации. Впрочем, сотрудники говорят – проблема давняя, но в последнее время насекомых стало невыносимо много.

«Игровые столы и залы на самом деле редко убирают. То есть

слои пыли и клочки волос могут неделями лежать на столах, за которыми работают дилеры.

Уборку проводят, но она заключается буквально в том, что приходит уборщица и протирает бордюр столиков тряпочкой», — говорит связавшаяся с LSM+ сотрудница компании.

LSM+ связался и с Инспекцией здравоохранения.

«Инспекция здравоохранения подтверждает, что от Госинспекции труда получена информацию о наличии клопов в помещениях, где работают сотрудники предприятия. Инспекция проведёт проверку. Если информация подтвердится, предприятие будет обязано провести профессиональную дезинсекцию в установленные сроки», — заявила представитель инспекции Ивета Балоде.

В самой Evolution Latvia ситуацию с возможным нашествие клопов LSM+ прокомментировали так.

«В нашей компании работает около 3000 сотрудников, поэтому в зависимости от сезона и погодных условий некоторые насекомые могут проникнуть извне, например, с пляжа. Мы внимательно следим за соблюдением правил гигиены.

В настоящее время у нас нет данных о распространении клопов за пределы каких-либо конкретных зон.

Тем не менее, в качестве меры предосторожности мы провели полную дезинфекцию всего здания», — сообщила Элина Бутане, представитель предприятия.

Здесь добавили: уборка и дезинфекция помещений проводится регулярно, а на месте круглосуточно работают специалисты по техобслуживанию.

LSM+ уточнил у компании, означает ли это, что сейчас в здании нет клопов и работники могут трудиться в безопасных условиях. И получил ответ, что была проведена дезинфекция, весь текстиль выстирали и так далее. В общем, сделано всё, чтобы клопов в здании не было. В понедельник сюда с проверкой приедет инспекция здравоохранения, которая, как говорят в компании, сможет это подтвердить.

Также в Evolution Latvia опровергли какие-либо угрозы в адрес работников и заявили, что организация поддерживает свободу слова и не ограничивала их возможность делиться своим опытом в компании.



