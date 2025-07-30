Молодая жена ушла от Диброва к отцу шестерых детей

Отношения Полины и Дмитрия сошли на нет еще несколько месяцев назад, однако те не спешили посвящать близких и общественность в перипетии. Полина опровергала расставание, уверяя, что причиной отсутствия Дмитрия в ее блоге является похудение, которое он затеял в преддверии нового телевизионного сезона.

В действительности же молодая жена не сразу придумала, как рассказать Диброву о том, что они прекращают совместную жизнь. Еще в начале года у нее появился новый возлюбленный — состоятельный бизнесмен, многодетный отец: с его семьей Полина была знакома давно.

По информации от 65-летнего Дмитрия мать троих детей ушла к предпринимателю Роману Товстику. Он сооснователь и соучредитель сетевой корпорации с миллиардными оборотами, которой уже скоро четверть века. Мужчина, к слову, на 15 лет младше Диброва, и воспитывает шестерых детей, занимается спортом, является победителем международного турнира «Айронмэн», а также музыкантом. Возможно, именно своей энергичностью он и очаровал Полину. Сегодня же Товстик публично объявил о разводе со своей супругой.

«К сожалению, 19 лет нашего брака с Еленой подошли к концу. Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак — это стало невозможным. Видимо, всему приходит свое время, и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий. С огромным уважением и теплом к Елене, прожитым годам и пройденному пути. У нас шесть прекрасных детей, для которых мы останемся любящими и заботливыми родителями», — откровенно поделился Роман.

Путем нехитрого мониторинга социальных сетей семьи, становится понятно, что Дибровы им — не чужие люди. Полина в числе других подруг встречала его супругу Елену из роддома с пятым малышом, присутствовала на многих важных событиях.

«Они давно знакомы, но всегда общались в общих компаниях, дружили, — рассказал источник. — В последние годы и у Полины с Дмитрием случилось угасание отношений, а Роман и вовсе хотел развестись с Леной 2,5 года назад, но тогда выяснилось, что она ждет малыша. Решили попробовать сохранить семью, но вот что вышло, то вышло».

Товстик, к слову, уже официально подал на развод, в отличие от Дибровых. Его супруга сейчас не в России — она выложила трагический пост, в котором обвинила мужа в предательстве и «убийстве» как ее, так и шестерых детей.

«Так жестоко уходя к подруге семьи… Это невозможно пережить. 22 года счастливого брака, нож в спину, последнему малышу год. Все остались сиротами без матери», — написала Елена.

Но, по нашей информации, сейчас женщина прекрасно себя чувствует: она отправилась переждать скандал в Италию, где у семейства есть апартаменты, занимается велоспортом в горах. Полина и Дмитрий же пока отмалчиваются и не дают комментарии о ситуации — ведущий улетел в отпуск в Барселону, а Полина проводит время с детьми в Москве.