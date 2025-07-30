«Клубники в этом году было... ну так себе. Урожай не очень. Некоторые сорта дали нормально, но средние — подгнили. Слишком много влаги. Черешни вообще почти не было, — рассказывает фермер Ритварс из Талси, который привёз ягоды на Центральный ночной рынок. — Сегодня, например, только килограмм собрал. Остальное склевали скворцы. В этом году они прилетели необычно рано».

Уже не первый год ягоды в Латвии собирают в основном временные рабочие из Индии и Украины. По словам Зане Силгауле, главы правления SIA Lubeco, переход на тепличное выращивание частично решает проблему: в плёночных тоннелях ягоды дозревают быстрее, а собирать их можно и во время дождя. Тем не менее даже так приходится нанимать до 40 сезонных работников на сбор урожая, а местные — просто не приходят.

«Мы уже давно не рассчитываем на местных. Весной — 10–15 человек, сейчас, во время сбора набираем больше, около 30–40. Все из Индии. Через агентство», — поясняет Силгауле.

95% сборщиков в этом году — временные мигранты. По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 июля в Латвии было выдано всего 95 действующих разрешений на сезонные работы в сельском хозяйстве. Один из ферм в Талсинском крае трудоустроил почти половину от этого числа — и всё равно рабочих рук не хватает.

«Это дорого: нужно платить среднюю зарплату, оформлять документы, обеспечивать жильё. А ягоды при этом в цене не растут, и нам приходится конкурировать с дешёвым импортом», — говорит глава Ассоциации садоводов Латвии Мара Рудзате, хозяйка Arosa-R.

Эмиграция местного населения за границу, стареющее поколение сборщиков и отсутствие приоритета для местных товаров в рознице — три фактора, которые серьёзно подрывают устойчивость отрасли.

«Молодёжь уехала, а старые сборщики всё стареют. Спина болит, ведь ягоды надо собирать, наклоняясь. Мы уже и своих, и соседских детей привлекли», — добавляет Ритварс.

Для выживания производители всё чаще делают ставку на теплицы, механизацию и инновации. В противном случае многолетние инвестиции окажутся под угрозой.

«Уже думали бросать, но столько вложено, что было бы глупо», — признаётся Рудзате.