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В Даугавпилсе по опросам уверенно побеждает партия «Sarauj, Latgale!», созданная действующим мэром Элксниньшем

Редакция PRESS 7 июня, 2025 21:08

Новости Латвии 0 комментариев

В Даугавпилсе на выборах самоуправлений, заручившись поддержкой 69,4% избирателей, уверенно побеждает партия "Sarauj, Latgale!", созданная действующим мэром Андреем Элксниньшем, свидетельствуют результаты опроса проголосовавших сегодня граждан ("EXIT poll"), который был проведен в крупных городах у избирательных участков агентством ЛЕТА в сотрудничестве с Латвийским общественным СМИ, Рижским университетом им. Страдиньша и Латвийским университетом.

Второй лучший результат в Даугавпилсе в опросе избирателей показал список Национального объединения, который заручился поддержкой 6% избирателей, а третье место заняла партия "Для развития Латвии" при поддержке 5% избирателей.

За общий список Латгальской партии и партии "Латвия на первом месте" могли проголосовать 4,8% избирателей, а 3,8% могли отдать свой голос за партию "Даугавпилс - мой замок". Согласно данным опроса, общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" во втором по величине городе Латвии заручился поддержкой 3,4% избирателей, а за общий список партии Даугавпилсского края и Латвийской зеленой партии проголосовали 3%.

Партия "За стабильность!" в Даугавпилсе предположительно могла набрать 2,6% голосов избирателей, а Союз зеленых и крестьян - 1,2% голосов, свидетельствуют данные опроса избирателей.

За политическую силу "Вместе для Латвии" могли проголосовать 0,4% избирателей.

В опросе участвовал 721 респондент, 31% из них предпочли не отвечать. Из всех опрошенных 12% были латышами, а 88% - русскоязычными: таков этнический состав города, что могло оказать влияние на результаты выборов.

Возможно, перевес партии "Sarauj, Latgale!", возглавляемой действующим мэром города Элксниньшем, над конкурентами в официальных результатах будет немного меньше.

Следует также учитывать, что в этом году по сравнению с предыдущими выборами самоуправлений изменен порядок выборов и избиратели могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Эти изменения могли повлиять на результаты опроса.

В ходе опроса не были опрошены избиратели, проголосовавшие предварительно.

Методологическую поддержку в проведении опроса оказал центр исследований рынка и общественного мнения SKDS.

В ходе опроса у более чем 70 избирательных участков по принципу случайности анонимно были опрошены почти 6500 проголосовавших на выборах граждан в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе.

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