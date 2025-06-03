«Гринпис»: активисты похитили статую французского президента из музея восковых фигур

Кража фигуры президента из Макрона могла бы лечь в основу захватывающего детектива. Активисты "Гринпис" вошли в парижский музей восковых фигур под видом туристов, а уже внутри сумели выдать себя за сотрудников учреждения. Закутав в одеяло воскового Макрона стоимостью 40 тысяч евро, они вынесли его и направились к посольству России в 16-м округе, где, по их оценкам, статуе самое место. Акция прошла под лозунгом "Украина горит, а бизнес продолжается".

"Гринпис" открыто взял на себя ответственность за случившееся, уточнив, что статую Макрона активисты не украли, а "позаимствовали". Смысл своих действий организация разъяснила в социальных сетях. "По нашему мнению, Франция ведет двойную игру", - отметил Жан-Франсуа Жюльяр, гендиректор французской ветви "Гринпис". - Эммануэль Макрон олицетворяет этот двойной дискурс: он поддерживает Украину, но поощряет французские компании продолжать торговать с Россией".

Жюльяр считает, что лидеру Франции следовало бы "быть в авангарде дискуссий о том, как положить конец торговым контрактам между Россией и европейскими странами". В акцию "Гринпис" быстро вмешалась полиция, два человека задержаны.