"Человек получает 100 тысяч евро в год. Зачем ему воровать? Есть зарплата за ничегонеделание. И таких людей много. Очень интересно поизучать декларации чиновников - когда они приступают к работе, они практически ничего не имеют и доходы декларируют небольшие. Но вскоре в декларации появляется иная картина: несколько объектов недвижимости, накопления, зарплата 70-80 тысяч евро в год. И он всего лишь чиновник. Чиновник высокого уровня. Да, воровства меньше, но транжирства государственных денег намного больше. Например, Rail Baltica должен был бы строить Шкеле, будучи премьером. Да, он бы обогатился на пару миллионов, но Rail Baltica построили бы. Сейчас 38 человек получают около 100 тысяч евро в год, а результата нет", - подчеркивает Титавс.