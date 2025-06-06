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Говорят, рожать в октябре: в Сети обсуждают беременность Муцениеце

СтарХит 6 июня, 2025 11:41

Для настроения 0 комментариев

В преддверии майских праздников Агата Муцениеце и Петр Дранга порадовали поклонников новостью о свадьбе. Музыкант сделал предложение любимой на фоне ослепительного заката во время отдыха в Крыму.

Звезды встречаются с прошлого года, их отношения развиваются стремительно. Причем настолько, что Агату уже подозревают в беременности.

Первые слухи появились еще несколько месяцев назад. Сегодня, после появления актрисы на Забайкальском международном кинофестивале в Чите, эти слухи обрели реальные очертания. Кажется, актриса перестала скрывать интересное положение, постепенно намекая на то, что ждет третьего ребенка.

На багуловой дорожке Муцениеце появилась в облегающем платье — фасон наряда подчеркнул все достоинства звезды, заставив публику вновь гадать, в чем причина выступающего живота: хорошая порция обеда перед выходом или все-таки интересное положение?

Общественность склоняется ко второму варианту. В Сети уже предполагают, что Агата должна родить в октябре, то есть сейчас артистка, получается, на пятом месяце беременности.

В комментариях представительницы прекрасного пола отмечают, что не стоит преждевременно делать из Агаты многодетную маму. У всех женщин есть живот, считают они, просто кто-то умеет его выгодно скрывать.

«Господи, мне бы такой живот!»; «Кто-то явно любит вкусно поесть!»; «Что за бред? С каких это пор наличие абсолютно естественного животика стало поводом для порицания?»; «А в других пабликах пишут, что она беременна не от Петра»; «В ней слишком много пельменей!»; «Она выглядела идеально, всегда следила за фигурой, выступала чуть ли не обнаженной в кабаре-шоу. А здесь сразу видно — беременяшка!», — ведут ярую дискуссию подписчики.

Однако Агата не спешит ни опровергать, ни подтверждать данную информацию. На все вопросы журналистов Муцениеце просто загадочно улыбается или вовсе сбегает от камер.

Напомним, актриса воспитывает двоих детей от Павла Прилучного. Восьмилетняя Мия живет с мамой. Девочка подружилась Петром, они весело проводят время все втроем.

А вот первенец Муцениеце, 12-летний Тимофей, живет с отцом и его супругой Зепюр Брутян. Эта семья тоже не скучает — недавно они отдыхали на роскошном курорте. Артистка не раз публиковала в своем профиле фото и видео, где гуляет вместе с Тимофеем, держа его руку. А отец семейства не нарадуется подобной идиллии.

Тем не менее, некоторые осуждают столь тесную связь сына Прилучного с его мачехой. Айза вступилась за Агату, считая, что такое поведение ребенка должно оскорбить родную мать. «Я не знаю почему, а главное — как Агата терпит это все. Я бы уже вырывала своего сына всеми правдами и неправдами от этой Запюр или как ее там!» — высказывалась она.

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