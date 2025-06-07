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Врачи: платное тестирование клещей — пустая трата денег

Редакция PRESS 7 июня, 2025 09:11

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С началом сезона активности клещей врачи Детской клинической университетской больницы ( BKUS) получают множество вопросов о клещевых инфекциях. В преддверии выходных и сезона отпусков и активного отдых на природе, врачи BKUS подготовили памятку о клещах и опасностях, которые сулит слишком близкое знакомство с ними. 

В Латвии клинически значимыми считаются две болезни — клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз).

Важно понимать, что даже если к человеку присосался инфицированный клещ  - это не означает гарантированное заражение человека. Поэтому специалисты считают тестирование клещей на инфекции нецелесообразным, так как его результаты не влияют на дальнейшую тактику лечения.

Клещевой энцефалит можно предотвратить с помощью эффективной вакцины, которую можно делать в любое время года и в любом порядке с другими вакцинами. Вирус передаётся сразу после присасывания клеща, поэтому вакцинация — единственный надёжный способ защиты. Вакцинироваться после присасывания клеща можно, но это не предотвратит развитие инфекции, так как иммунитет не успеет сформироваться вовремя. Специфической терапии против энцефалита нет, лечение симптоматическое.

Болезнь Лайма не имеет профилактической вакцины, но своевременное и правильное удаление клеща эффективно предотвращает развитие заболевания. Бактерии, вызывающие болезнь, проникают в организм спустя 24–28 часов после присасывания.

При появлении симптомов нужно обращаться к врачу и следовать его рекомендациям.

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