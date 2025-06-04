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«В какой-то момент граница может быть фактически закрыта», — радикальный план обсуждался в Сейме

Редакция PRESS 4 июня, 2025 15:13

Латышские СМИ 0 комментариев

На заседании парламентской подкомиссии по внутренней безопасности обсуждался радикальный план: полностью закрыть границу Латвии с Россией и Белоруссией. Как заявил депутат Национального объединения Янис Домбрава: «В какой-то момент граница может быть фактически закрыта. Останутся только отдельные исключения для её пересечения». Об этом пишет nra.lv.  

Пока что грузопотоки и движение легковых автомобилей через восточные КПП и так резко упали. Например, через Белоруссию поток грузовиков снизился почти на треть, а легковых машин — почти наполовину. С российской стороны ситуация аналогичная — особенно через пункт в Гребнево. В общем, сокращение движения транспорта напоминает по масштабу снижение рождаемости в Латвии. Если так пойдёт дальше, через 3–4 года там почти не останется смысла держать погранпереходы. Дороги будут использовать разве что военные, считает журналист nra.lv. 

Тем временем в ЕС и Латвии продолжают финансировать модернизацию этих же пунктов пропуска, на это предусмотрено почти 36 миллионов евро. Планируется введение электронной очереди, а к 2028 году — полная цифровизация всего процесса пересечения границы. Это явно идёт вразрез с ужесточением санкций и заявлениями о необходимости изоляции России.

Участники заседания пришли к выводу, что прекратить поставки санкционных товаров в Россию можно только после полного запрета любого товарооборота, даже транзита в третьи страны. На бумаге груз может направляться в Казахстан или Узбекистан, а на деле — оседает в России.

Латвийские таможенники и пограничники уверяют, что делают всё возможное, чтобы контролировать перемещение грузов. Но контрабанда не прекращается: сигареты, алкоголь, наркотики, наличные — всё это продолжают пытаться переправлять через границу. При этом и сама Россия тормозит въезд — например, один автобус из Латвии может стоять на границе по несколько часов, пока не проверят, нет ли в нём украинских диверсантов.

Также в латвийском Сейме прозвучали опасения, что даже сейчас, несмотря на контроль, в Россию могли попасть дроны или их компоненты, использованные Украиной для атак на аэродромы в глубине РФ, несмотря на то, что Латвия должна была предотвратить попадание в Россию грузов, имеющих военное значение. При этом Латвия проверяет лишь 5% экспортных грузов, на большее нет ресурсов..

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