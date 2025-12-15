Айфоны смогут узнавать владельца по ритму сердца

Система использует уникальный электрический сигнал сердца — по сути, индивидуальную «кардиоподпись» человека. Технология основана на уже существующем ЭКГ-датчике в Apple Watch. Часы считывают электрические импульсы через задний сенсор и цифровую коронку, формируя полный ЭКГ-сигнал.

Если часы надеты на руку и подключены, другие устройства Apple могут разблокироваться автоматически, без Face ID, Touch ID или ввода кода. Сердце владельца становится ключом доступа.

В патенте также описано, что в будущем iPhone может получить встроенные ЭКГ-сенсоры. В таком случае смартфон сможет распознавать владельца просто по тому, как он держит устройство в руках.

Но Apple идёт дальше. В документе упоминается возможность использовать сердечные сигналы не только для безопасности, но и для анализа состояния пользователя. Например, система может определить настроение и автоматически менять музыку или настройки интерфейса.

Формально это пока лишь патент, а не анонс продукта. Но Apple известна тем, что патентует технологии за годы до их появления. Если идея будет реализована, биометрия сделает шаг дальше — от лица и отпечатков к самому сердцу.

И да: пароль можно забыть. Сердце — нет.