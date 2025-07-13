Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Со следующего года перерасчёт пенсий станет автоматическим; что ждёт пенсионеров?

© LETA 13 июля, 2025 11:27

Важно 0 комментариев

Автоматический перерасчет пенсий предусмотрен проектом правил, подготовленных Минблагом.

Чтобы Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) произвело автоматизированный перерасчет пенсии, процесс перерасчета должен быть выполнен до 20 числа предыдущего месяца с учетом зарегистрированных на день выполнения фактически уплаченных взносов социального страхования, для пенсий по инвалидности - начисленных взносов социального страхования.

На конкретную дату будут зарегистрированы взносы социального страхования за период, который заканчивается за два месяца до даты перерасчета, а для самозанятых лиц, которые должны уплачивать взносы социального страхования раз в квартал, - за период, который заканчивается за квартал до того квартала, в котором производится автоматический перерасчет.

Так как при перерасчете пенсии не учитываются все взносы социального страхования, относимые к соответствующему периоду перерасчета, нужно было бы провести повторный перерасчет пенсии с учетом дополнительно зарегистрированных ко дню перерасчета недостающих взносов.

Чтобы обеспечивать автоматический перерасчет пенсии 1 апреля каждого года или 1 числа месяца, выбранного самим пенсионером, ГАСС выполняет процесс автоматизированного перерасчета до 20 числа предыдущего календарного месяца, с которого ведется перерасчет, учитывая взносы социального страхования, которые уплачены или должны были быть уплачены ко дню выполнения автоматизированного процесса. Если после этого перерасчета дополнительно уплачены или должны были быть уплачены взносы социального страхования за период перед перерасчетом пенсии, перерасчет пенсии производится повторно.

По данным ГАСС, на декабрь 2024 года в стране было 436 тысяч 900 получателей пенсии по старости, 16% из них работали. Пенсию по инвалидности I группы получали 5000 человек, из них работали 16,8%, по инвалидности II группы - 34 тысячи человек, из которых 35,6% были трудоустроены.

Как сообщалось, работающие пенсионеры до 31 января следующего года смогут выбирать другой месяц для перерасчета пенсии.

В таком случае после 1 апреля следующего года и в последующие годы автоматический перерасчет пенсии будет проводиться с 1 числа месяца, выбранного пенсионером. Такой порядок предусмотрен законом "О государственных пенсиях".

Месяц перерасчета выгодно менять, если пенсионер захочет, чтобы перерасчет производился после дня рождения, так как это может повлиять на размер пенсии после перерасчета. Это определяет значение G в расчетной формуле, зависящее от числа полных лет пенсионера.

Еще один вариант, когда месяц автоматического перерасчета важно менять: если 1 апреля 2026 года после последнего перерасчета пенсии еще не пройдут 12 месяцев и человек захочет перерасчет до 1 апреля 2027 года.

Например, если кто-то подал заявление 16 июня 2025 года с просьбой провести перерасчет пенсии с 1 июля 2025 года, ГАСС тогда этот перерасчет и проведет. Так как на 1 апреля 2026 года еще не исполнится год с момента предыдущего перерасчета, ГАСС в 2026 году автоматический перерасчет проводить не будет - он будет выполнен лишь 1 апреля 2027 года.

Если пенсионер захочет, чтобы в последующие годы автоматически производился перерасчет пенсии с 1 июля, до 31 января 2026 года нужно будет подать заявление в ГАСС с указанием выбранного месяца перерасчета.

Первый автоматический перерасчет пенсий состоится 1 апреля 2026 года и в дальнейшем будет проводиться ежегодно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:50 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Трамп поставил ультиматум Москве: 50 дней на мир в Украине
Bitnews.lv 10 часов назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 12 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Безопасность детей у воды — умение плавать не гарантия
Bitnews.lv 13 часов назад
Дом Москвы снова не нашли кому продать — здание на Марияс не заинтересовало никого
Bitnews.lv 13 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 13 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать