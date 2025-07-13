Со следующего года перерасчёт пенсий станет автоматическим; что ждёт пенсионеров?

Чтобы Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) произвело автоматизированный перерасчет пенсии, процесс перерасчета должен быть выполнен до 20 числа предыдущего месяца с учетом зарегистрированных на день выполнения фактически уплаченных взносов социального страхования, для пенсий по инвалидности - начисленных взносов социального страхования.

На конкретную дату будут зарегистрированы взносы социального страхования за период, который заканчивается за два месяца до даты перерасчета, а для самозанятых лиц, которые должны уплачивать взносы социального страхования раз в квартал, - за период, который заканчивается за квартал до того квартала, в котором производится автоматический перерасчет.

Так как при перерасчете пенсии не учитываются все взносы социального страхования, относимые к соответствующему периоду перерасчета, нужно было бы провести повторный перерасчет пенсии с учетом дополнительно зарегистрированных ко дню перерасчета недостающих взносов.

Чтобы обеспечивать автоматический перерасчет пенсии 1 апреля каждого года или 1 числа месяца, выбранного самим пенсионером, ГАСС выполняет процесс автоматизированного перерасчета до 20 числа предыдущего календарного месяца, с которого ведется перерасчет, учитывая взносы социального страхования, которые уплачены или должны были быть уплачены ко дню выполнения автоматизированного процесса. Если после этого перерасчета дополнительно уплачены или должны были быть уплачены взносы социального страхования за период перед перерасчетом пенсии, перерасчет пенсии производится повторно.

По данным ГАСС, на декабрь 2024 года в стране было 436 тысяч 900 получателей пенсии по старости, 16% из них работали. Пенсию по инвалидности I группы получали 5000 человек, из них работали 16,8%, по инвалидности II группы - 34 тысячи человек, из которых 35,6% были трудоустроены.

Как сообщалось, работающие пенсионеры до 31 января следующего года смогут выбирать другой месяц для перерасчета пенсии.

В таком случае после 1 апреля следующего года и в последующие годы автоматический перерасчет пенсии будет проводиться с 1 числа месяца, выбранного пенсионером. Такой порядок предусмотрен законом "О государственных пенсиях".

Месяц перерасчета выгодно менять, если пенсионер захочет, чтобы перерасчет производился после дня рождения, так как это может повлиять на размер пенсии после перерасчета. Это определяет значение G в расчетной формуле, зависящее от числа полных лет пенсионера.

Еще один вариант, когда месяц автоматического перерасчета важно менять: если 1 апреля 2026 года после последнего перерасчета пенсии еще не пройдут 12 месяцев и человек захочет перерасчет до 1 апреля 2027 года.

Например, если кто-то подал заявление 16 июня 2025 года с просьбой провести перерасчет пенсии с 1 июля 2025 года, ГАСС тогда этот перерасчет и проведет. Так как на 1 апреля 2026 года еще не исполнится год с момента предыдущего перерасчета, ГАСС в 2026 году автоматический перерасчет проводить не будет - он будет выполнен лишь 1 апреля 2027 года.

Если пенсионер захочет, чтобы в последующие годы автоматически производился перерасчет пенсии с 1 июля, до 31 января 2026 года нужно будет подать заявление в ГАСС с указанием выбранного месяца перерасчета.

Первый автоматический перерасчет пенсий состоится 1 апреля 2026 года и в дальнейшем будет проводиться ежегодно.