20 000 за испорченные зубы. «Лечение разрушило мой рот», — утверждает даугавпилчанин

В редакцию программы Bez Tabu обратился Мартиньш, который два года назад пришёл в поликлинику с зубной болью. Лечение затянулось на несколько приёмов, однако, по словам пациента, ожидаемой помощи он не получил — состояние ухудшилось, боли усилились и продолжаются до сих пор.

Он утверждает, что врачи провели некачественное лечение и буквально "разрушили" его рот.

«После этого я сделал 3D-снимок. Мне озвучили стоимость восстановления — около 7000 евро: импланты, удаление испорченных зубов, наращивание кости. У одного зуба откололась стенка, он до сих пор периодически кровоточит и гноится. Болит голова, немеет рот. При физической нагрузке или жаре начинается кровотечение. Многое есть не могу», — рассказал Мартиньш.

Мужчина говорит, что теперь страдает от хронических головных болей и мигрени, наблюдаются воспаления и деформации в полости рта. Из-за внешнего вида у него снизилась самооценка, появились симптомы депрессии и разрушились социальные связи.

В самой поликлинике обвинения отрицают. Там считают, что проблемы вызваны не действиями врачей, а самим пациентом, который запустил состояние зубов. Регулярные визиты к стоматологу и гигиенисту могли бы предотвратить страдания, подчеркнули в учреждении.

На вопрос, почему боль у пациента усилилась после лечения, в поликлинике ответили:

«Иногда так бывает — начинаем что-то делать с хроническими процессами, и происходит обострение, ухудшение состояния».

Мартиньш обратился в Фонд медицинских рисков при Инспекции здравоохранения, который занимается компенсациями за вред, причинённый в процессе лечения. Однако специалисты фонда не нашли нарушений.

Теперь мужчина требует от поликлиники 7000 евро на восстановление зубов и ещё 13 000 евро за моральный ущерб. Он рассматривает возможность обращения в суд.