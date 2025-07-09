Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

20 000 за испорченные зубы. «Лечение разрушило мой рот», — утверждает даугавпилчанин

Редакция PRESS 9 июля, 2025 14:21

Латышские СМИ 0 комментариев

Житель Даугавпилса Мартиньш винит стоматологическую поликлинику города в серьёзном вреде своему здоровью. С 2023 года он пытается доказать, что врачи лечили его зубы халатно и значительно ухудшили состояние полости рта.

В редакцию программы Bez Tabu обратился Мартиньш, который два года назад пришёл в поликлинику с зубной болью. Лечение затянулось на несколько приёмов, однако, по словам пациента, ожидаемой помощи он не получил — состояние ухудшилось, боли усилились и продолжаются до сих пор.

Он утверждает, что врачи провели некачественное лечение и буквально "разрушили" его рот.

«После этого я сделал 3D-снимок. Мне озвучили стоимость восстановления — около 7000 евро: импланты, удаление испорченных зубов, наращивание кости. У одного зуба откололась стенка, он до сих пор периодически кровоточит и гноится. Болит голова, немеет рот. При физической нагрузке или жаре начинается кровотечение. Многое есть не могу», — рассказал Мартиньш.

Мужчина говорит, что теперь страдает от хронических головных болей и мигрени, наблюдаются воспаления и деформации в полости рта. Из-за внешнего вида у него снизилась самооценка, появились симптомы депрессии и разрушились социальные связи.

В самой поликлинике обвинения отрицают. Там считают, что проблемы вызваны не действиями врачей, а самим пациентом, который запустил состояние зубов. Регулярные визиты к стоматологу и гигиенисту могли бы предотвратить страдания, подчеркнули в учреждении.

На вопрос, почему боль у пациента усилилась после лечения, в поликлинике ответили:

«Иногда так бывает — начинаем что-то делать с хроническими процессами, и происходит обострение, ухудшение состояния».
Мартиньш обратился в Фонд медицинских рисков при Инспекции здравоохранения, который занимается компенсациями за вред, причинённый в процессе лечения. Однако специалисты фонда не нашли нарушений.

Теперь мужчина требует от поликлиники 7000 евро на восстановление зубов и ещё 13 000 евро за моральный ущерб. Он рассматривает возможность обращения в суд.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:05 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 3 часа назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 11 часов назад
Дом Москвы снова не нашли кому продать — здание на Марияс не заинтересовало никого
Bitnews.lv 12 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 12 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 14 часов назад
Эстония: театр больше не русский
Sfera.lv 14 часов назад
Латвия: покупателей алкоголя ждут сюрпризы
Sfera.lv 14 часов назад
Литовские собаки стерегут Латвию
Sfera.lv 14 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать