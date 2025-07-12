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«Никаких запретов — лишь обмен информацией»: Минфин успокаивает латвийцев по декларации 750 евро (2)

© Lsm.lv 12 июля, 2025 10:14

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Планы правительства ввести обязательную отчетность при внесении наличных сумм свыше 750 евро на свой счет через банкомат вызвали широкий общественный резонанс и волну критики в социальных сетях. Многие усмотрели в инициативе ограничение свободы распоряжаться своими деньгами. Однако Министерство финансов разъясняет: никаких новых обязанностей для жителей не вводится, речь идёт исключительно об обмене информацией между государственными службами.

Как пояснила директор Департамента налоговой политики Яна Салминя, гражданам не нужно будет самостоятельно подавать декларации, информацию о крупных наличных операциях передадут сами банки в Финансовую разведку, а оттуда — в Службу госдоходов (СГД). Это часть борьбы с теневой экономикой, где наличные часто используются для обхода налогов.

«Человек может внести и 2000 евро — это не будет запрещено. Вопрос возникнет только в том случае, если сумма никак не объясняется официальными доходами», — уточняет Салминя. В этом случае СГД сама свяжется с человеком и уточнит происхождение средств. Это может быть, например, "зарплата в конверте", которую не видно в декларации.

Цель — не наказать, а выявить подозрительные совпадения, подчёркивает Салминя. Даже в случае получения наследства рекомендуется указать это в налоговой декларации. Регулярное движение информации между банками и налоговой службой уже происходит и сейчас и предлагаемые поправки лишь формализуют этот процесс.

Ограничений на использование наличных не вводится — можно хранить, рассчитываться и вносить наличные в любой сумме, как и раньше. Поправки ещё находятся в стадии согласования и могут вступить в силу осенью. Хотя, по решению Сейма, они должны были начать действовать уже с 1 января.

По оценке Финансовой отраслевой ассоциации, после вступления поправок в силу службы смогут получать информацию примерно о 28 тысячах физических лиц, которые ежемесячно вносят наличными через банкоматы около 43 млн евро, и о 18 тысячах юридических лиц, вносящих на счета примерно 83 млн евро.

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