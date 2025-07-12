Как пояснила директор Департамента налоговой политики Яна Салминя, гражданам не нужно будет самостоятельно подавать декларации, информацию о крупных наличных операциях передадут сами банки в Финансовую разведку, а оттуда — в Службу госдоходов (СГД). Это часть борьбы с теневой экономикой, где наличные часто используются для обхода налогов.

«Человек может внести и 2000 евро — это не будет запрещено. Вопрос возникнет только в том случае, если сумма никак не объясняется официальными доходами», — уточняет Салминя. В этом случае СГД сама свяжется с человеком и уточнит происхождение средств. Это может быть, например, "зарплата в конверте", которую не видно в декларации.

Цель — не наказать, а выявить подозрительные совпадения, подчёркивает Салминя. Даже в случае получения наследства рекомендуется указать это в налоговой декларации. Регулярное движение информации между банками и налоговой службой уже происходит и сейчас и предлагаемые поправки лишь формализуют этот процесс.

Ограничений на использование наличных не вводится — можно хранить, рассчитываться и вносить наличные в любой сумме, как и раньше. Поправки ещё находятся в стадии согласования и могут вступить в силу осенью. Хотя, по решению Сейма, они должны были начать действовать уже с 1 января.

По оценке Финансовой отраслевой ассоциации, после вступления поправок в силу службы смогут получать информацию примерно о 28 тысячах физических лиц, которые ежемесячно вносят наличными через банкоматы около 43 млн евро, и о 18 тысячах юридических лиц, вносящих на счета примерно 83 млн евро.