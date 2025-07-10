Шпионы и Супермен: две премьеры и другие фильмы. Киноафиша Риги 11 — 17 июля

Комедия. Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящая супершпионка, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

Вторая - "Супермен» (12+) (Superman)

Режиссер - Джеймс Ганн. В ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Мария Габриела де Фария.

Остросюжетный фильм. Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его суперменом — воплощением добра и справедливости.

Apollo kino Akropole

Супермен – 11-13.07 – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40; 14-17.07 – 11.00, 13.40, 16.25, 19.10, 21.55

Шпионская свадьба – 11, 15.07 – 11.20, 13.40, 16.00, 18.00, 19.20, 20.25, 21.30; 12.07 – 11.50, 15.10, 17.10, 19.40, 22.00; 13.07 – 12.10, 15.10, 17.10, 19.40, 22.00; 14, 16.07 – 11.00, 13.20, 15.40, 17.45, 19.30, 21.30; 17.07 – 11.00, 15.50, 17.45, 19.30, 21.30

Смурфики в кино – 12.07 – 11.00, 13.10, 15.20, 16.20 (англ.), 17.30, 18.25 (англ.); 13.07 – 11.00, 13.10, 13.40 (англ.), 15.20, 17.30, 18.25 (англ.)

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 16.07 – 20.20; 17.07 – 13.20, 20.30

Мир юрского периода: возрождение – 11.07 – 11.40, 13.50, 15.50, 19.15, 21.40; 12, 13.07 – 11.15, 13.30, 17.30, 18.50, 20.30, 21.40; 14, 16, 17.07 – 11.30, 13.50, 15.50, 19.15, 20.05, 21.50; 15.07 – 12.40, 13.50, 15.50, 18.40, 21.40

F1 – 11, 14-17.07 – 12.00, 15.10, 18.20, 21.10, 22.05; 12, 13.07 – 12.00, 14.05, 17.15, 20.30, 21.30

Балерина – 11, 14-19.07 – 19.05; 12.07 – 22.10; 13.07 – 14.30, 22.10

Финикийская схема – 11.07 – 20.45; 14.07 – 20.40; 15.07 – 15.40; 16.07 – 18.00; 17.07 – 18.10

Лило и Стич – 11, 14, 16, 17.07 – 18.40; 12, 13.07 – 11.05; 15.07 – 18.25

Миссия невыполнима: финальная расплата – 11.07 – 14.30; 12, 13.07 – 20.20; 14, 16, 17.07 – 14.20; 15.07 – 20.50

Мисс Мокси – 11, 15.07 – 11.00, 13.50 (рус.), 15.20, 17.20 (рус.); 12, 13.07 – 11.10, 15.25 (рус.); 14, 16, 17.07 – 11.00, 13.50 (рус.), 15.15

Элио – 11.07 – 11.20 (рус.), 14.20, 16.15 (рус.), 18.25; 12, 13.07 – 11.40, 13.10 (рус.), 16.35, 17.25 (рус.); 14, 16, 17.07 – 11.20 (рус.), 14.20, 16.15 (рус.), 17.15; 15.07 – 14.00 (рус.), 14.20, 18.55 (рус.), 19.15

Как приручить дракона – 11, 16, 17.07 – 11.40, 13.35 (рус.), 16.35, 18.30 (рус.); 12.07 – 11.00 (рус.), 13.40 (рус.), 13.55, 18.50; 13.07 – 11.00 (рус.), 13.55, 15.45 (рус.), 18.50; 14.07 – 11.40, 13.35 (рус.), 16.35, 18.00 (англ.), 18.30 (рус.); 15.07 – 11.20 (рус.), 11.40, 16.15 (рус.), 16.35

Minecraft в кино – 11, 14-17.07 – 11.30 (рус.), 13.00

Приключения Паддингтона - 3 – 11, 14-17.07 – 11.30, 16.40 (рус.)

Apollo kino Plaza

Супермен – 11.07 – 11.20, 14.05, 15.45, 18.30, 21.15; 12.07 – 11.10, 14.15, 16.45, 18.55, 21.20; 13.07 – 11.30, 14.15, 16.45, 18.30, 22.00; 14, 16, 17.07 – 11.00, 13.45, 15.45, 18.30, 21.15; 15.07 – 11.00, 13.45, 15.45, 19.30, 22.15

Шпионская свадьба – 11.07 – 13.00, 16.50, 19.30, 21.50; 12.07 – 11.20, 17.00, 19.00, 22.00; 13.07 – 11.40, 17.00, 19.50, 22.10; 14.07 – 13.00, 16.30, 19.30, 21.50; 15.07 – 12.10, 16.30, 18.50, 20.45; 16.07 – 14.20, 16.50, 19.30, 21.50; 17.07 – 11.40, 16.30, 19.30, 21.50

Смурфики в кино – 12.07 – 10.30, 12.40, 14.35 (англ.), 14.50, 17.00, 19.00 (англ.); 13.07 – 11.20, 13.25, 14.50 (англ.), 15.30, 17.40, 19.20 (англ.)

Я знаю, что вы сделали прошлым летом - 16.07 – 18.50; 17.07 – 14.00, 18.50, 22.10

Мир юрского периода: возрождение – 11.07 – 11.50, 14.40, 17.30, 19.10, 20.20, 21.40; 12.07 – 11.30, 13.55, 16.20, 19.30, 21.10; 13.07 – 11.30, 13.55, 16.20, 19.30, 21.30; 14.07 – 11.50, 14.40, 17.30, 18.50, 20.20, 21.40; 15, 17.07 – 12.50, 15.40, 16.30, 18.30, 19.20, 21.10; 16.07 – 11.20, 12.50, 15.40, 18.30, 19.20, 21.20

F1 – 11, 14-17.07 – 12.25, 15.35, 18.45, 21.55; 12.07 – 11.05, 15.45, 19.45, 21.40; 13.07 – 11.05, 15.20, 19.30, 21.15

Балерина – 11, 14.07 – 19.40; 12, 13.07 – 19.20; 15.07 – 22.10; 16, 17.07 – 20.55

Клоун на кукурузном поле – 11, 14.07 – 22.00; 12.07 – 21.20; 13.07 – 19.20; 15.07 – 21.15; 16, 17.07 – 21.40

Карате-пацан: легенды – 11, 14, 15.07 – 11.00; 12.07 – 19.10

Лило и Стич – 11, 14.07 – 17.20; 12, 13.07 – 16.55; 16, 17.07 – 18.30

Пункт назначения: кровные узы – 11.07 – 22.00; 12.07 – 22.20; 13.07 – 22.10; 14.07 – 21.40

Мисс Мокси – 11, 14.07 – 11.00, 13.10 (рус.), 15.20, 17.30 (рус.); 12.07 – 12.30, 14.20 (рус.); 13.07 – 12.45, 14.20 (рус.); 15.07 – 10.50, 13.10 (рус.), 14.30, 17.30; 16.07 – 10.50, 12.10 (рус.), 16.30, 16.45; 17.07 – 10.50, 12.10 (рус.), 16.30

Элио – 11, 14, 16, 17.07 – 11.15, 11.25 (рус.), 13.30 (рус.), 14.35; 12.07 – 11.15, 12.00 (рус.), 13.30, 16.45 (рус.); 13.07 – 10.50, 11.40 (рус.), 13.05, 17.05 (рус.); 15.07 – 11.15, 11.25 (рус.), 13.30 (рус.), 14.35, 18.30, 19.00 (рус.)

Как приручить дракона – 11, 14, 16, 17.07 – 11.55, 13.40 (рус.), 16.20 (рус.), 16.50, 19.00; 12.07 – 13.40, 14.15 (рус.), 16.20; 13.07 – 14.00, 14.15 (рус.), 16.40; 15.07 - 11.55, 13.40 (рус.), 16.20 (рус.), 16.50

Minecraft в кино – 11, 15.07 – 15.10

Приключения Паддингтона - 3 – 14.07 – 15.10; 16, 17.07 – 14.10

Apollokino Domina

Супермен – 11, 14-17.07 – 18.00, 20.55; 12, 13.07 – 18.20, 21.20

Шпионская свадьба – 11, 14.07 – 13.55, 18.50; 12, 13.07 – 20.50; 15.07 – 13.55; 16.07 – 14.10, 18.50; 17.07 – 13.10, 18.40

Смурфики в кино – 12, 13.07 – 11.30, 13.50, 15.30 (англ.), 16.10, 18.30

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 17.07 – 21.10

Мир юрского периода: возрождение – 11, 14-16.07 – 12.10, 21.20; 12, 13.05 – 15.20; 17.07 – 12.10, 15.40

F1 – 11-17.07 – 20.20

Лило и Стич – 11, 14-17.07 – 14.55; 12, 13.07 – 17.45

Мисс Мокси – 12, 13.07 – 10.55; 15.07 – 11.45; 16.07 – 16.40

Элио – 11, 14.07 – 11.30, 16.25; 12, 13.07 – 13.05; 15.07 – 16.25 (рус.), 18.50; 16.07 – 11.45; 17.07 – 10.45

Как приручить дракона – 11, 14-17.07 – 12.05, 15.10 (рус.), 17.30; 12, 13.07 – 12.30

Kino Citadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Супермен – 11.07 - 11.30, 14.35, 16.25, 17.40, 19.00, 20.50, 22.10; 12.07 - 12.00, 13.40, 15.10, 16.50, 18.20, 20.00; 13.07 - 12.00, 14.00, 15.15, 17.10, 18.30, 20.20; 17.07 - 11.00, 14.00, 15.25, 18.05, 19.30, 22.15

Шпионская свадьба - 11.07 - 16.45, 21.05; 17.07 - 13.40, 19.45, 21.00

Смурфики в кино – 12.07 - 11.00, 12.45, 14.00 (англ.), 14.30, 16.25, 18.50 (англ.); 13.07 - 11.05, 13.35, 13.55 (англ.), 15.50, 18.00, 18.40 (англ.)

Мир юрского периода: возрождение – 11.07 - 11.20, 13.05, 15.05, 18.15, 20.20, 21.35; 17.07 - 12.15, 14.50, 16.20, 18.45, 21.15

F1 - 11.07 - 11.50, 14.00, 15.30, 18.00, 19.30, 21.30, 22.35; 17.07 - 11.15, 12.50, 15.15, 17.05, 18.35, 20.40, 22.00

28 лет спустя – 11.07 - 15.10, 17.35, 19.15, 21.00, 22.55; 17.07 - 12.10, 14.55, 17.15, 20.00, 22.40

M3ган 2.0 – 11.07 - 15.50, 18.45; 17.07 - 17.40, 22.20

Балерина – 11.07 - 18.05, 22.15; 17.07 - 18.50, 21.45

Клоун на кукурузном поле – 11.07 - 14.15; 17.07 - 15.55, 22.45

Финикийская схема – 11.07 - 18.30, 21.40; 17.07 - 13.35, 19.05, 21.35

Пункт назначения: кровные узы – 11.07 - 19.55, 22.00; 17.07 - 14.35, 22.05

Миссия невыполнима: финальная расплата – 11.07 - 14.30, 17.55, 21.25; 17.07 - 16.05, 20.25

Лило и Стич – 11.07 - 11.00, 13.45, 17.15; 17.07 - 11.55, 16.10, 18.20

Мисс Мокси – 11.07 - 12.15 (рус.), 13.25; 17.07 - 11.05, 11.50 (рус.), 13.55

Элио - 11.07 - 11.25, 12.40 (рус.), 14.40; 12.07 – 11.05, 13.20 (рус.), 14.40; 13.07 – 12.10, 14.40 (рус.); 17.07 - 11.10 (рус.), 11.20, 13.05, 16.35 (рус.)

Как приручить дракона – 11.07 - 11.05, 13.35, 15.35 (англ.), 16.20, 16.30 (рус.), 19.10 (рус.), 19.25 (англ.); 12.07 – 13.35, 16.15, 16.30 (рус.), 19.25 (англ.); 13.07 – 11.55, 12.30 (рус.), 14.15, 17.05 (рус.), 20.15 (англ.); 17.07 - 12.20 (рус.), 14.05, 15.35 (рус.), 16.15, 17.00 (англ.), 18.30 (рус.), 19.10, 19.55 (англ.)

Minecraft в кино – 11.07 - 11.45; 17.07 - 13.25

Поток – 11.07 - 13.15; 17.07 - 11.00

Киногалерея/К. Сунс

Безумно – 11.07 – 20.10; 13, 15.07 – 16.20

Женщины с балкона – 17.07 – 20.20

Идеальные незнакомцы – 11, 16.07 – 18.30; 13.07 – 18.10

Комната – 12, 16.07 – 20.10

Супергерои – 12.07 – 18.00; 15, 17.07 – 18.10

Splendid Palace

F1 – 12.07 – 18.20; 16.07 – 18.00

Партенопа – 16.07 – 22.30

Безумно – 12.07 – 21.15; 17.07 – 18.00

Финикийская схема – 16.07 – 21.00

Рим – 17.07 – 22.00

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 17.07 – 20.15