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Гроза на стадионе «Даугава»: концерт прервали после падения и травм нескольких танцоров (3)

Редакция PRESS 12 июля, 2025 10:04

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В пятницу вечером на стадионе "Даугава" из-за технических проблем досрочно завершился концерт народных танцев «Я открыл сад Лаймы», проходивший в рамках XIII Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии. Концерт совпал с действовавшим в Риге оранжевым штормовым предупреждением.

Выступление началось в 18:00 при душной погоде, но вскоре начался ливень с грозой, сообщает подробности tv3. Несмотря на ухудшение условий, дети продолжали танцевать, однако около 19:00 после мощной молнии на стадионе отключилось электричество, исчез музыкальный аккомпанемент. После этого мероприятие покинул президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Вскоре ведущие объявили о прекращении концерта.

Как сообщает TV3, во время выступления на мокром покрытии произошло множество падений. Нескольким участникам понадобилась медицинская помощь, некоторые потеряли сознание, есть сообщения о переломах ног.

В пятницу Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) доставила в лечебные учреждения восемь участников Праздника песни и танца школьной молодёжи для дополнительных обследований, сообщило агентству LETA само ведомство.

Несмотря на разочарование, выраженное танцорами, организаторы сообщают, что если удастся устранить технические неполадки, то в субботу с 11:00 планируется провести весь концерт в полном объёме.

По просьбе коллективов, в пятницу вечером в школах Риги, где размещены участники праздника, будет включено отопление — чтобы они могли просушить промокшую одежду и обувь. Об этом агентству сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс

C резкой критикой в адрес организаторов выступила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага: 

"Спасибо танцорам и руководителям коллективов! 
Кризисное управление — на нулевом уровне. На концерте праздника песни и танца школьной молодёжи на стадионе Даугавы было 18 000 детей и подростков.
Организаторам есть над чем задуматься. Хаос.
Можно было бы хотя бы собрать всех танцоров и руководителей на поле, чтобы поблагодарить их аплодисментами — СПАСИБО! 
Извините, но хотя бы мегафон могли держать под рукой, чтобы оповестить всех.
Генераторов тоже не оказалось — а ведь это массовое мероприятие.
И тут неважно, ударила ли молния в микрофоны или бы их перегрело солнце.
Слава Богу, что не пришлось проводить эвакуацию и никто не пострадал."

 

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Комментарии (3) 27 реакций
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