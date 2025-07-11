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«Пока рядом крадут миллионы, у нас шарят по карманам бедняков в поисках лишнего нала»: Сандрис Точс

Редакция PRESS 11 июля, 2025 10:07

Латышские СМИ 0 комментариев

«Чем больше миллионов крадут те, кто у власти, тем меньше сумм приходится отчитываться перед народом! – пишет полиобозреватель Сандрис Точс на своей странице в ФБ. – Парикмахеры, сантехники и мелкие торговцы – вот объекты борьбы с «теневой экономикой». Более принципиальную страну трудно найти!

А тем временем миллионеры, захватившие государственные закупки, могут спать спокойно! Вспомним, что в афере с закупкой продовольствия для армии на 220 миллионов поначалу не увидели ничего особенного! Зато в 750 евро налом - увидят! У нас с этим строго! Здесь любой лишний евро будет замечен! В кармане бедняка».

Напомним, что Латвия серьезно взбудоражена новостью о том, что отныне всем, кто вносит наличные в банк на сумму от 750 евро и более, придётся заполнять «пороговые декларации». Более того, новая процедура будет иметь обратную силу. Получается, что если бы в январе этого года пожилая женщина передала своей дочери 760 евро, которые она долго копила в комоде, чтобы та перевела их на её банковский счёт для поездки на курсы в Испанию, ей пришлось бы заполнить «пороговую декларацию».

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Комментарии (0) 126 реакций
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