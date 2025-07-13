"Сосчитать, сколько закончит 9-й класс, и зимой спросить, сколько из них планирует продолжать учебу в средней школе, никак не удалось додуматься. У нас в самом деле на всех уровнях управления - какой-то отрицательный отбор, даже элементарных вещей сделать не могут", - пишет он в соцсети "Х".

На его пост откликнулось довольно много комментаторов, вот что они, в частности, пишут:

- Не всем надо идти в средние школы, а только самым способным! Потом удивляются безработице среди молодежи!

- А вот мне хотелось бы добавить: в первую очередь - те, кто задекларирован в Риге, у них должно быть преимущество.

- А как именно сосчитают, сколько желающих в рижские средние школы понаедет из Марупе, Пиньки, Огре, Адажи и Юрмалы?

- Да, 100% управление государством не выполняет свою функцию. Это один из признаков failed state (неудавшегося государства).

- Сначала средние школы закрывают, сколько могут. Теперь думают, как открыть. Сказочная страна, а не государственное мышление.

- Сколько процентов нужно было, чтобы экзамен по математике был сдан? 10%? Тогда не удивительно, что не получается с подсчетами.

- Ну как, все же ясно! Рижская дума и Минобрнауки - учреждения, между собой не связанные.

- Зачем всех, кто еле-еле на 10% окончил 9-й класс, брать в среднюю школу? Разве это ненормально, если 10% отсеивают?

- Ввели же критерий: хочешь еврофонды на ремонт школ, сокращай средние школы. Причем эти здания, отремонтированные на европейские деньги, никому не нужны. Пример - 99-я средняя школа на углу ул. Таллинас и Барона.

- Спасибо "Единству" и Гейкиной. Зарплату получают, а сосчитать школьников не в состоянии. Проклятие "Единства" и "Прогрессивных"/"За!" над Латвией.

- В нашей школе так и делают. Еще зимой руководство школы приглашает каждого 9-классника индивидуально на беседу о планах на будущее.

- А кто на лесопилке работать будет, если все будут такие умные?

- Выбирай, кого хочешь, ощущение, что к власти приходят в основном какие-то идиоты. Там какой-то особенный магнит?

- Из села едут учиться умные дети. Рижским дуракам не хватает мест.