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«Пока Литва инвестировала в экономику, мы строили концертные залы» — профессор комментирует развитие Латвии (1)

tv3.lv 9 июля, 2025 17:27

Латышские СМИ 1 комментариев

"Domnīca LaSER" valdes priekšsēdētājs Daunis Auers piedalās preses konferencē, kurā informē par procesu, kā augstskolas veic ārvalstu studentu atlasi un uzrauga viņus studiju laikā Latvijā, kā arī prezentē datus, kādēļ ārvalstu studenti izvēlas studēt Latvijā un ar ko šeit nodarbojas.

Профессор Латвийского университета и руководитель think tank "LaSER" Даунис Ауэрс в интервью подкасту “Piķis un ģēvelis!” на “tv3.lv” подчеркнул, что Латвии необходим четкий и согласованный проект того, в какой стране мы хотим жить и как должна выглядеть наша экономика.

Профессор отметил, что сейчас в международной экономике сложный этап, но это также момент для Латвии, чтобы провести реструктуризацию и изменить экономические направления. "Когда начнется рост, мы выйдем из долины бед и окажемся в лучшем положении для дальнейшего роста," — считает он.

Комментируя экономическую ситуацию в соседних странах, Ауэрс отметил, что в Литве было уделено больше внимания развитию экономики, инвестируя в малые и средние предприятия, а также в инфраструктуру. В то время как в Латвии "фокус был другим, мы строили концертные залы," добавил профессор.

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