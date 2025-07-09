Профессор отметил, что сейчас в международной экономике сложный этап, но это также момент для Латвии, чтобы провести реструктуризацию и изменить экономические направления. "Когда начнется рост, мы выйдем из долины бед и окажемся в лучшем положении для дальнейшего роста," — считает он.

Комментируя экономическую ситуацию в соседних странах, Ауэрс отметил, что в Литве было уделено больше внимания развитию экономики, инвестируя в малые и средние предприятия, а также в инфраструктуру. В то время как в Латвии "фокус был другим, мы строили концертные залы," добавил профессор.