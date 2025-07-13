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Доступность

Где взять билет, если ты турист? Задача оказалась неожиданно сложной (2)

Редакция PRESS 13 июля, 2025 10:44

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Для рижан, возможно, этот вопрос не актуален, но если ты иностранец, то в столице у тебя могут возникнуть реальные трудности с приобретением билета на общественный транспорт. Особенно если автоматы не работают.

Эту тему в соцсети "Х" затронула Лаура, которая пишет: "Привет Рижской думе, Rīgas satiksme и Этнографическому музею! Туристы не могут купить билеты у водителя, на остановке или в музее! Вот этот господин побывал в Сигулде и искал, где ему купить билет после посещения Этнографического музея. Пошел по мосту на Юглу".

Решением проблемы могло бы стать использование в качестве платежного средства банковских карт или инструментов вроде Google Pay / Apple Pay, но увы... 

Об этом написали и комментаторы:

- Rīgas satiksme годами не в состоянии обеспечить, чтобы туристы могли приобрести билеты в мобильном приложении Rīgas satiksme. Там билеты можно приобрести только при наличии зарегистрированного в Латвии номера телефона, а у туристов его, конечно, нет. Интересно, во сколько миллионов обошелся брак.

- На Кипсале то же самое с туристами из кемпингов. В 57-м автобусе все же тоже нужна такая опция, пусть и за повышенную оплату. Теперь они вынуждены вызывать Bolt или идти пешком 25 минут.

- Раньше я таким туристам советовал доехать до конечной остановки трамвая зайцем и там покупать билет в автомате. Но в последнее время контролеры из Rīgas satiksme начали ездить на автобусе по удаленным маршрутам, где транспорт редко ходит, и там тоже ловят зайцев...

- Решение для расчетов в транспорте Rīgas satiksme (Mobilly) для туристов непонятно и неудобно. До сих пор надеюсь, что вскоре появится возможность рассчитаться в транспорте банковской картой (в Румынии ДАЖЕ в малых городах это получилось, значит, это никакая не чудо-технология!).

- В Лиепае еще дурнее, все теперь оцифровано.

- За последние три дня дважды парочки иностранцев на остановке и в общественном транспорте спрашивали, где купить билеты. Глазеют на эти огромные автоматы Rīgas satiksme, которые место занимают, не работают, но стоили миллионы... Бред.

- Нормальные билетные аппараты на самых больших и популярных остановках. Мы в Финляндии около судового терминала покупали такие билеты, ничего сложного, процесс быстрый. В Риге даже для местных билет купить - морока, где уж там туристам.

Покупку билетов в рижском общественном транспорте планировали мартышки.

 

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Комментарии (2) 20 реакций
Комментарии (2) 20 реакций
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