При этом неясно, сохранится ли автовокзал в нынешнем месте. В условиях продажи нет требования оставить вокзал на территории возле Центрального рынка. Это вызывает опасения, что участок может быть использован под коммерческую застройку, например, гостиницу.

Глава правления вокзала Вайра Громула заявила, что инвесторы запрашивают подробную информацию, и процесс может завершиться к концу года. По её словам, существует меморандум с Министерством сообщения, гарантирующий, что автовокзал как минимум временно останется в нынешнем месте.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (“Прогрессивные”) отметил, что международные перевозки не являются функцией самоуправления, поэтому Рижская дума решила прекратить участие в капитале предприятия. По его словам, будущий инвестор может реализовать проекты, не связанные напрямую с транспортом, включая отель, но в градостроительном плане территория пока закреплена за транспортным узлом.

Рижский международный автовокзал обслуживает около 6 миллионов пассажиров в год и работает с прибылью. В последние годы в инфраструктуру вокзала были вложены средства для повышения комфорта и доступности.