"Раньше у нас были чётко определённые господа. Немецкие бароны, шведские короли, восточные цари и прочие. Они реализовывали свои интересы, с чем местные жители иногда не соглашались — тогда их воспитывали розгой. Вводили какой-нибудь налог и увозили к себе на родину, рубить какие-нибудь деревья или заставляли работать на барина. Доверие к власти было низким — да и как тут доверять, ведь те делали, что хотели. Власть — она и означает делать, что хочешь.

А теперь у нас многие воют: «Не доверяю власти! Почему я должен платить налоги?» Понимаю, всё понятно. Но ведь господ-то давно уже нет. Уже более 30 лет у нас латышские коалиции, и даже такая элементарная вещь, как Сатверсме, не реализована — в системе образования всё ещё двуязычие.

А теперь так. Часть людей не голосует по разным причинам — у них нет права жаловаться на результат, ведь они не участвуют. А тем временем большинство голосует и избирает именно то, что у нас тут есть. Это осознанный выбор, сделанный не один раз. Тут нет ошибки. Большинство латышей голосует за то, что есть. Демократия — это диктатура большинства.

И не говорите, что поверили обещаниям, ошиблись, с кем не бывает. Эти обещания не выполняются снова и снова. Тут нет ошибок — дела говорят сами за себя.

Фальшивых националистов и толпу расхитителей своего государства выбираем мы сами. Выбираем снова. И снова. Это выбор — осознанный и информированный. А значит, именно это нам и нравится.

Что нравится? Традиция. Семейная, связанная с любовью. Проявление Народной Любви.

Эта латышская традиция позаимствована с земли Пушкина.

Бьёт — значит, любит. Нам это так нравится, что этот вой, он на самом деле от удовольствия.

Мы избираем в соответствии с традицией земли Пушкина, власть издевательски крадет наши деньги, зелёными курсами и мониторингами, пока на медицину, пенсии и образование нам уже не остается. На земле Пушкина делают то же самое, только ещё выразительнее — ведь это земля-прародительница традиции.

Бьёт — значит, любит. Круг Пушкина. Национальная особенность соотечественника", - иронизирует Витолс.