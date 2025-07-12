Зеленский: Поставки оружия из США в Украину возобновлены

Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений Украине, заявил президент Владимир Зеленский в пятницу, 11 июля, в ежедневном видеообращении к украинцам. "У нас есть политические сигналы самого высокого уровня - хорошие сигналы, особенно от США, от наших европейских друзей. По всем докладам - поставки возобновлены", - сказал он.

Какие именно системы поставляются из США, Зеленский не уточнил. "Готовим и новые европейские оборонные пакеты", - добавил глава украинского государства.

США остановили поставки в начале июля

1 июля издание Politico написало со ссылкой на Белый дом, что Пентагон прекратил поставки зенитных ракет для систем Patriot и других высокоточных боеприпасов Украине из-за опасений, что запасы этих вооружений в самих США слишком сильно сократились.

Тогда же телеканал CBS сообщил, что США приостановили поставку оружия и боеприпасов не одной только Украине, это решение стало частью более масштабной проверки, которую Пентагон проводит в отношении всех стран, получающих оружие из США.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку американского оборонительного оружия в Украину. 10 июля агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что США возобновили поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и мобильных реактивных ракет GMLRS.