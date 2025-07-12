Трамп отступает. Почему не ладится его торговая война со всем миром?

Когда Трамп в апреле затеял главную кампанию своего второго президентского срока, он обещал блицкриг и рассчитывал, что за 90 дней 90 стран подпишут 90 капитуляций перед США под угрозой ограничения доступа их товаров на богатый американский рынок.

На поклон пришла только одна страна — ближайший союзник Великобритания. Трамп был вынужден продлить срок ультиматума еще почти на месяц.

Не первый раз американский президент переоценивает свои способности переговорщика. Трамп обещал за сутки остановить агрессию России против Украины и прекратить войны на Ближнем Востоке. Не вышло.

Но что пошло не так в торговой войне? Ведь у США, как утверждал Трамп, были все козыри, поскольку Америка — крупнейшая экономика в мире и ведущий финансовый центр, а доллар — главная расчетная и резервная валюта?

Во-первых, другие страны не поддались на тарифный шантаж и не прибежали на поклон с уступками. Одни, как Евросоюз и Япония, тянули резину и затеяли вязкие переговоры.

Другие, как Китай или Канада, прямо пошли в контратаку и пригрозили ответными мерами.

А во-вторых, торговая война Трампа не понравилась инвесторам и рынкам. Они бросились продавать доллар, и на горизонте забрезжило зарево финансового кризиса.

В итоге Трамп ограничился повсеместной пошлиной 10%, а повышенные тарифы так и не ввел, взяв паузу на 90 дней. За три месяца его позиции никак не укрепились.

«Важный урок последних 90 дней заключается в том, что американская исключительность поставлена под сомнение», — подводит промежуточные итоги торговой войны Ребекка Паттерсон, эксперт американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

«Трамп подрывает позиции США в мире»

Тарифная агрессия Трампа против всех подмывает репутацию США как надежного союзника, лидера свободного мира и магнита для инвестиций, говорят эксперты. Что обещает проблемы не столько торговым партнерам, сколько самой Америке.

«Трамп размахивает тарифной дубиной и подрывает позиции США в мире. Он навлекает гнев давних союзников и выставляет Америку крайне ненадежным партнером», — отмечает Колин Грабоу, эксперт по внешней торговле из американского Cato Institute.

«Да, бюджет США получает дополнительные доходы от импортных пошлин. Но это очень временные и весьма ничтожные денежные поступления, ради которых запущен намного более масштабный процесс, потенциально угрожающий лишить Америку преимуществ, которыми она долгое время пользовалась», — сказал экономист Олег Ицхоки из Гарварда, обсуждая мировую роль доллара и госдолг США в интервью своей университетской газете.

Но Трамп верит в успех и сдаваться не собирается.

2 апреля он предъявил ультиматум всему миру, включая пингвинов на необитаемых островах у берегов Антарктиды. Он придумал ввести импортные пошлины в 10% на весь импорт в США, а вдобавок установил для каждой страны отдельный повышенный тариф.

Идея в том, что высокие тарифы повышают цены на импортные товары и снижают их конкурентоспособность на богатом американском рынке. Поэтому иностранцы поспешат выбить себе преференции и исключения, решил Трамп и пригласил всех на переговоры об условиях капитуляции.

Не дождавшись практически никого, Трамп на этой неделе продлил срок ультиматума и начал ежедневно пачками отправлять в разные страны «письма счастья» — последнее американское предупреждение: платите или — тарифы.

Однако никто не спешит договариваться с Трампом. По многим причинам, но эксперты выделяют две главные.

Трамп и хаос

Во-первых, Трамп не держит слово. Он неоднократно разрывал собственные тарифные сделки и нет гарантий, что завтра он не обидится на что-нибудь еще и не пригрозит повысить пошлины. Спросите Бразилию — у нее вообще дефицит торговли с США, она покупает больше, чем продает, однако Трампу это не помешало пригрозить ей импортными тарифами в 50% исключительно по политическим, а не торговым, мотивам: ему не понравилось уголовное преследование его поклонника и бывшего президента Жаира Болсонару.

И во-вторых, с каждым днем переговорная позиция Трампа все слабее, поскольку репутационные и экономические убытки США растут.

Однако Трампа это не смущает. Потому что его тарифный хаос — не баг, а фича, уверена Ину Манак, эксперт по торговле из того же Council on Foreign Relations.

«Белый дом не может заключить ни одной сделки с торговыми партнерами, потому что у них совершенно разное понимание конечной цели», — пишет она.

Партнеры США хотят стабильности в будущем и пытаются обговорить все детали, как если бы они заключали всеобъемлющее торговое соглашение между странами. Трамп в ответ предлагает тарифную сделку с ним лично, при этом он постоянно меняет ставки пошлин, сроки и условия.

«Трамп стремится сохранить неопределенность, чтобы позже добиться еще больших уступок, — пишет Манак. — Такими методами легко усадить другие страны за стол переговоров. Однако мало кто согласится договариваться о сложных торговых отношениях, пока Трамп не гарантирует прекращение тарифного хаоса».

«В геополитическом соревновании за влияние в мире тарифные угрозы Трампа — невероятный гол в свои ворота. Неясно, чего он пытается достичь, а ущерб налицо с каждым днем», — пишет Грабоу из Cato Institute.

В чем ущерб? И какие цели у Трампа? Сначала — об ущербе для США.

Как Трамп вредит Америке

Еще в конце прошлого года американская экономика вызывала зависть всего развитого мира. Она бодро росла, а победу Трампа на ноябрьских выборах называли катализатором новой эры процветания. Инвесторы охотно покупали американские акции и облигации, доллар рос.

Потом Трамп объявил торговую войну — и карета превратилась в тыкву. Желающих покупать американские финансовые активы резко поубавилось, цены акций и облигаций, а также курс доллара начали падать.

Все потому, что Трамп объявил, что теперь американцы будут платить налог на весь импорт, но не сказал, какой именно. Он ввел универсальный тариф в 10%, но до сих пор торгуется с иностранцами и пингвинами о конечной ставке для каждой территории.

Новый налог, с одной стороны, собирает в казну дополнительные доходы: Трамп обещал 2 млрд долларов в день, но пока даже его Минфин прогнозирует вдвое меньше — 300 млрд за календарный 2025 год (при общих годовых доходах бюджета более 5 трлн долларов).

Но с другой стороны, новый налог Трампа делает людей и бизнес беднее, а неопределенность относительно его размера отбивает у них охоту тратить деньги.

В результате сокращается потребление и инвестиции — главные двигатели экономического роста.

«Тарифы — это налог на торговлю. Они сокращают не только импорт, но и экспорт. Да, китайский импорт вредит американской промышленности. Но тариф на китайский импорт навредит ей еще больше», — сказал экономист Олег Ицхоки.

За пошлинами растут цены на импортные товары, а следом повышается инфляция и ставки по кредитам, что вредит уже не только населению и бизнесу, но и государству, поскольку рост кредитных ставок заставляет больше тратить на обслуживание гигантского долга США.

Налог на импорт искажает и рыночные механизмы, поскольку отвлекает ресурсы на лоббизм, таможенное оформление, поиск новых поставщиков и рынков сбыта. Более того, он перераспределяет доходы от людей и компаний в пользу казны, которой распоряжается Трамп и подконтрольный ему Конгресс.

Недавно Трамп пропихнул через него закон, по которому собранные от пошлин доходы пойдут не на развитие, инвестиции, сокращение гигантского дефицита бюджета или госдолга США. Трамп пустил их на сокращение налогов для самых богатых американцев, одновременно урезав социальные расходы.

В итоге иностранцы начали сомневаться в способности Америки находить самые эффективные пути прироста капитала и адаптироваться к кризисам. Они начали сторониться американских активов, что обещает США рост выплат по долгам в ущерб инвестициям в развитие.

Перспективы американской экономики из блестящих обернулись туманными даже без учета других проблем, вроде сокращения рабочей силы в результате массовой депортации мигрантов и ущерба для американского бизнеса в результате ответных пошлин торговых партнеров.

Ради чего всё это? Какие цели у тарифной войны Трампа?

Ответить на этот вопрос затрудняются даже очень умные люди. Потому что цели Трампа часто противоречат друг другу. Вот лишь несколько парадоксов его тарифной политики.

Чего хочет Трамп? Никто пока не понял

Трамп утверждает, что тарифы — это переговорная тактика. Пригрозил пошлиной Вьетнаму — Вьетнам пошел на уступки. Дело сделано, тарифы можно отменять.

Но в то же время Трамп говорит, что тарифы — это средство сбора доходов в бюджет.

Одно другому противоречит.

Трамп утверждает, что тарифы позволят сократить импорт и развить импортозамещение.

Но почти половина импорта в США — сырье и комплектующие для американского бизнеса. Тарифы ведут к росту расходов, а не доходов бизнеса. Даже поступательное развитие в таких условиях под вопросом, не то что прорыв и масштабные инвестиции в новые мощности.

Трамп утверждает, что тарифы разрушат торговые барьеры в мировой торговле.

Он требует от других стран обнулить пошлины на американские товары и отказаться от субсидий. В то же время, он обещает защитить американского производителя от импорта и фактически изолировать США от мировой торговли.

Трамп утверждает, что тарифы сократят дефицит внешней торговли США. Но Америка покупает больше, чем продает, потому что хочет и может, а заработанные на экспорте в США доллары большинство стран вроде Китая и Японии вкладывают в американские активы, что позволяет Америке жить не по средствам вот уже почти полвека. Перекосы в другом — в уровне потребления, сбережений, ставках кредитов и валютного курса.

Ничто из этого тарифы Трампа напрямую не меняют.

Трамп утверждает, что тарифы укрепят безопасность США. Он вводит их под предлогом борьбы с чрезвычайной ситуацией, требующей неотложных решительных действий в обход Конгресса. А потом берет паузу — сначала на три месяца, потом еще на месяц. Может, и нет никакой чрезвычайщины, ведь США живут с торговым дефицитом уже полвека?

«Трамп бесцеремонно пользуется полномочиями, которых у него нет, под предлогом ЧП, которого нет, для решения проблем, которых нет», — утверждает Колин Грабоу из Cato Institute.

Кто оттащит Трампа от тарифной дубины?

«Поскольку Конгресс отказывается даже пальцем пошевелить, чтобы оттащить Трампа от кнопки с надписью „пошлины", единственная надежда на то, что суды остановят тарифное безумие и позволят Америке навсегда оставить этот постыдный эпизод в прошлом», — пишет Грабоу.

Пока же Трамп самозабвенно размахивает тарифной дубиной, для чего ему даже не нужно вводить пошлины — достаточно поста с угрозой в соцсетях, чтобы на целый день оказаться в новостях.

С течением времени свежесть угроз притупляется, но запущенный Трампом процесс пересмотра отношения к Америке идет своим чередом. «Большой и прекрасный» закон Трампа сверстан из расчета на то, что иностранцы и дальше будут давать Америке в долг, и не только не продадут те акции и облигации, что уже у них в портфелях, но и продолжат покупать новые, причем чем дальше, тем больше.

Пока что явных признаков бегства от доллара не видно, однако финансовый рынок — очень сложный и неповоротливый механизм, и спешить с выводами не стоит, предупреждает Ребекка Паттерсон из Council on Foreign Relations.

«Вывод денег из США может занять месяцы и кварталы, — пишет она. — Даже если иностранцы не станут продавать американские активы, но решат застраховать валютный риск, курс доллара снизится».

В итоге именно реакция рынка определит дальнейшую судьбу торговой войны, уверены экономисты. Трамп может давить на президентов других стран, но не они распоряжаются частными капиталами.

Как выразился Олег Ицхоки: «Можно позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и договориться о ставках тарифов. Но нельзя позвонить на финансовый рынок и убедить его поверить в доллар».