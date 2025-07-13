77% жителей Латвии не прочь подработать, всего 10% дополнительные доходы не нужны — опрос

Согласно данным опроса, примерно треть латвийцев (27%), в том числе 28% мужчин и 26% женщин заинтересованы в том, чтобы взять дополнительную нагрузку - от 5 до 12 часов. 21% респондентов (25% женщин и 16% мужчин) готовы подрабатывать до 4 часов. 9% изъявили желание подыскать дополнительную работу на несколько дней в неделю (13-24 часа).

Более 25 часов подработки в неделю актуальны для 5% опрошенных, для которых подработка может стать вторым по важности источником доходов. 4% жителей Латвии уже работают на двух работах. Еще 7% интересуются конкретными одноразовыми подработками, а не регулярными.

Из 77% тех, кто готов взять на себя дополнительную нагрузку, всего 4% заинтересованы работать сверхурочно на своем рабочем месте.

Чаще всего изъявили желание подработать 5-12 часов в неделю люди в возрастных группах от 30 до 39 лет (36%), от 18 до 29 лет (34%) и от 50 до 59 лет (31%).

Больше всего интересуются подработкой до 4 часов в Курземе (23%), 5-12 часов - в Риге (30%) и Латгалии (30%). Жители Видземе чаще всех (11%) хотят одноразовых "халтур". Как в Курземе, так и в Земгале обнаружилось 6% работающих в двух местах - это больше, чем средний показатель по стране (4%).

Всего 10% жителей Латвии не нуждаются в дополнительных доходах, а 13% опрошенных не дали конкретного ответа.

Опрос по заказу платформы Workis проводило в июне 2025 года агентство Norstat, в исследовании участвовало более 1000 жителей по всей стране.