Миграция в Европейский союз привела к тому, что в прошлом году совокупное население сообщества 27 государств достигло рекордного уровня в 450,4 миллиона человек, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Евростата.

При этом с 2012 года в ЕС ежегодно регистрируется больше смертей, чем рождений, что означает, что миграционные потоки из третьих стран являются единственным фактором роста населения.

По итогам 2024 года население ЕС выросло на 1,07 миллиона новых жителей, при этом положительная чистая миграция в 2,3 миллиона человек компенсировала естественную убыль в 1,3 миллиона человек.

Смертность, в прошлом году составившая 4,82 миллиона, по-прежнему превышала рождаемость в 3,56 миллиона.

Эта тенденция ставит демографические проблемы Европы в центр внимания, поскольку старение населения континента и низкая рождаемость создают нагрузку на системы социального обеспечения и дефицит рабочей силы.

Франция, Германия и Италия сохраняют свои позиции в качестве стран ЕС с самым большим населением, на их долю приходится почти половина всех жителей блока - 47%.

Самый высокий показатель роста зафиксирован на Мальте - 19,0 на 1000 человек, за ней следуют Ирландия с 16,3 и Люксембург с 14,7.

В восьми странах было зафиксировано сокращение численности населения. Самое резкое падение зафиксировано в Латвии (-9,9), за ней следует Венгрия (-4,7), а Польша и Эстония поделили третье место с показателем -3,4.