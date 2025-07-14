Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Пост в связи с этим опубликовала специалист по коммуникации и эко-активист Майя Крастиня. Естественно, это стало поводом для упражнений в остроумии. Многие комментаторы прицепились к тому, что Крастиня использовала слово "ограблена" (aplaupīta), а не "обворована" (apzagta), и начали растолковывать, в чем разница.

Но были и другие отклики, например:

- Блин! Кондитерские начинают грабить. Что они там искали? Мак?

- Что именно там можно украсть? Эклеры?

- Это афтепати участников Праздника песни?

- Из-за приезжих у нас актуализировались традиции 90-х. Как "мило".

- Какой-то недовольный клиент захотел булочку по дешевке.

- Очередное иммигрантское ограбление. Скоро это уже будут не новости, а будни.

- Это были доктора или архитекторы?