Без катаклизмов: в воскресенье ожидается лишь кратковременный дождь и тепло

Локально после полудня возможна также гроза.

Днем ветер - по-прежнему слабый, во время грозы - порывистый. Температура воздуха повысится до +21-26 градусов, местами на побережье залива - около +20 градусов.

В столице при переменной облачности воздух прогреется до +23-25 градусов. Будет дуть слабый ветер, после полудня возможен кратковременный дождь.

В ночь на воскресенье также ожидается переменная облачность, лишь местами на северо-востоке пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью - слабый, кое-где образуется туман. Температура воздуха ночью - от +12 до +16 градусов.

В Риге ночью - небольшая облачность без осадков. Будет дуть слабый ветер, столбик термометра опустится до +14-16 градусов.