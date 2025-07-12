В VUGD объяснили, почему экстренная рассылка дошла не до всех

В VUGD пояснили, что сообщения отправлялись только тем, кто находился в зоне риска. На вопрос, дошло ли оповещение о грозе до всех жителей Латвии, представитель VUGD Илзе Даме, руководитель отдела профилактики и информирования общественности, подчеркнула: «Мы не можем выбирать, кому отправлять уведомления, а кому нет. Сообщения получают только те, кто находится в зоне опасности. Если человек из Салацгривы пишет, что не получил уведомление, значит, ему и не должны были его отправлять».

VUGD не может влиять на настройки устройств

Даме пояснила, что если в одном домохозяйстве один телефон получил оповещение, а другой — нет, следует проверить, обновлена ли операционная система устройства. Также важна функциональность телефона: некоторые производители просто не предусматривают поддержку сотовой рассылки. «Мы не можем звонить каждому и объяснять, что их устройство, например, не поддерживает эту функцию», — отметила она, добавив, что VUGD не в силах повлиять на решения производителей. «Это не так, что VUGD решает, кому отправлять, а кому нет», — прокомментировала она критику жителей.

На вопрос о рекомендациях для тех, кто находился в зоне риска, но не получил уведомление, Даме ответила, что VUGD не может советовать, например, покупать новый телефон с поддержкой сотовой рассылки. Также служба не влияет на язык уведомлений — на английском или латышском они приходят в зависимости от настроек устройства. «Мы не можем проверять настройки каждого телефона. Уведомления должны приходить даже на устройства с включённым беззвучным режимом», — подчеркнула Даме, напоминая о необходимости регулярного обновления операционной системы.

VUGD, впервые использовавшая систему сотовой рассылки для оповещения жителей Латвии, продолжает собирать данные о её работе и анализировать результаты. При этом отмечается, что уведомления доступны только в радиусе 50 км от вышек мобильной связи.

Сотовая рассылка заработает в полную силу в ноябре

Оперативный дежурный Управления оперативного руководства VUGD Карлис Бромс в эфире программы «900 секунд» на TV3 11 июля сообщил, что запуск системы сотовой рассылки в Латвии запланирован на ноябрь. Решение использовать её раньше было принято из-за большого скопления детей и школьников в Риге на Празднике песни и танца.

«Мы знали, что часть людей с устаревшими операционными системами могут не получить уведомления. Но в целом большинство целевой аудитории, находившейся в зоне риска, были оповещены», — отметил Бромс. Он подтвердил, что главная причина отсутствия уведомлений — необновлённая операционная система, а не недоработки самой системы.

Внедрение сотовой рассылки в Латвии продолжается, и в ближайшие месяцы система будет совершенствоваться.