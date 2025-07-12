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Причина отказа звуковой системы на Празднике песни и танца в пятницу пока неизвестна

© LETA 12 июля, 2025 14:48

Новости Латвии 0 комментариев

Организаторы праздника сообщили журналистам, что причины, почему из-за технических сбоев большой танцевальный концерт Es atvēru Laimas dārzu на стадионе "Даугава" в пятницу был прекращен, все еще выясняются, но запланированный на субботу концерт состоится.

На данный момент известно, что на стадионе отказала звуковая система, но подача электричества на объект не прекращалась. Организаторы решили прервать концерт, так как не было известно, за какое время удастся возобновить работу системы.

Команда технического продюсирования выясняет причины выхода системы из строя. Руководитель группы оперативного управления праздником Артис Велшс заявил, что есть несколько разных версий, но "не хотелось бы спекулировать на этот счет".

Группа оперативного управления ожидает от команды технического продюсирования "развернутое и подробное" сообщение о главных причинах отказа.

Как сообщалось, большой танцевальный концерт начался в пятницу в 18:00, но уже вскоре после 19:00 прекратилась подача электричества и прервалось музыкальное сопровождение. Звук пропал вскоре после сильного удара молнии. Еще до начала концерта и во время него были заметны вспышки молний.

Велшс заявил, что гроза не была предусмотрена и безопасность детей не была под угрозой. Он подчеркнул, что устроители праздника "не полагались на субъективные ощущения": до концерта и во время него они связывались с Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

"Было совершенно ясно видно, что эти облака не затронут стадион "Даугава", что они пройдут мимо", - рассказал Велшс. Самый сильный разряд молнии не был непосредственно связан со стадионом - он имел место в соседнем районе. Система молниеотводов на стадионе была проверена накануне концерта и была исправна.

До окончания концерта оставалось всего шесть танцев. Решение прекратить выступления, по словам Велшса, не было спонтанным и было "абсолютно во имя безопасности": устроителям не было известно, за какое время звук мог быть восстановлен, а затянувшийся перерыв мог вызвать стресс у участников праздника.

Устроители принесли извинения танцорам и зрителям за доставленные неудобства. Те из зрителей, кто пожелает вернуть билеты и получить деньги назад, смогут это сделать, но к утру субботы таких заявлений не поступало.

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