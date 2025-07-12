Счётчики-бессрочники: зачем правительство Латвии отменило обязательную поверку водомеров?

Сложная система учёта

По данным Минэкономики, в период с 2020 по 2023 год владельцы квартир провели повторную поверку почти 976 тысяч счетчиков — в среднем около 244 тысяч в год. Согласно правилам, эти приборы следовало направлять на повторную верификацию в Национальный центр метрологии и стандартизации. Там специалисты должны были проверить соответствие счетчика утвержденному типу, наличие первичной поверки, корректность маркировки и пломб, а также убедиться в его полной исправности. Лишь после этого прибор допускался к повторному использованию.

Однако на практике все происходило иначе. Чаще всего мастер, вызванный для поверки, просто заменял старый счетчик на новый. При этом даже вполне работоспособные устройства отправлялись в утиль. Бизнес для компаний, работающих в этой сфере, был стабильным и прибыльным. Но почему-то проблема пресловутых «излишков воды» никуда не исчезала, да и поставщики воды упорно отказывались работать напрямую с потребителями, то есть с жильцами, ссылаясь на то, что квартирные счетчики не являются официальными приборами учета. Они по-прежнему выставляют ежемесячные счета целому дому — на основании показаний домового счетчика, установленного на вводной трубе в многоэтажку.

Затем уже в домоуправлении, обработав данные, поданные жильцами со своих квартирных водомеров, и рассчитывали индивидуальные счета. И часто получалось, что общий объем воды, прошедший через счетчик водоканала, оказывался значительно выше суммы всех показаний квартирных приборов.

До недавнего времени одной из главных причин регулярных поверок считалась возможная неисправность квартирных водомеров. Именно поэтому жильцов обязывали проверять их каждые четыре года. Одна такая процедура обходилась примерно в 20 евро, а с учетом того, что в типичной квартире установлены четыре счетчика, общая сумма достигала 80 евро. И это без учета стоимости самих приборов.

Дополнительно жильцам настоятельно рекомендовали устанавливать водомеры нового поколения — с антимагнитной защитой и возможностью дистанционного считывания данных. Цена одного такого прибора доходила до 80 евро. Однако если рассуждать логично, то водомеры внутри квартир являются частью системы внутреннего учета, а значит, контроль за их состоянием и правильностью показаний должен лежать на плечах домоуправлений. Теперь именно так и будет.

В обновленных правилах управления многоквартирными домами прописано, что если у управляющей компании появятся обоснованные сомнения в точности данных конкретного счетчика, она сможет потребовать его поверки. Кроме того, на общем собрании жильцов может быть принято решение об установке одинаковых счетчиков во всем доме.

При этом тип и параметры приборов должны быть унифицированы, то есть одинаковыми для всех квартир. Что же касается срока эксплуатации, то его указывает производитель в техническом паспорте. Если же эта информация отсутствует, то срок пользования считается 10 лет с момента установки.

Естественно, новым порядком оказались недовольны компании, занимающиеся поверкой и установкой новых счетчиков. Как заявил представитель Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Владислав Эйдимт, счетчику, как и автомобилю, необходим регулярный техосмотр — он не может работать вечно в одном и том же режиме. В результате, по его мнению, могут пострадать добросовестные потребители, которые платят по показаниям и расходуют воду экономно. Зато те, кто умеет «подкручивать» счетчики и платит меньше, чем потребляет, окажутся в выигрыше. Утверждение, конечно, спорное: современные счетчики, как правило, антимагнитные, да и бдительный домоуправ всегда вычислит халявщика.

Менять всё-таки придётся

Ранее при верификации обычно заменяли сразу два водомера — на горячую и холодную воду. Теперь этот процесс, скорее всего, станет раздельным. В начале этого года Кабинет министров принял еще одно решение, касающееся счетчиков. С 1 января 2027 года данные квартирных счетчиков горячей воды должны будут считываться дистанционно — при условии, что «установка таких устройств технически возможна и экономически оправданна».

Для счетчиков старого образца предусмотрен переходный период: до 1 января 2027 года они должны быть либо оснащены возможностью дистанционного считывания, либо заменены на новые с такой функцией. При этом вновь подчеркивается: только если это экономически целесообразно. Стоимость такого счетчика и составляет около 80 евро.

В пояснительной записке к решению Минэкономики отмечает, что установка устройств дистанционного считывания «обеспечит жильцам более точную и прозрачную информацию, поможет экономить тепловую энергию и частично решить проблему потерь воды».

Что дальше?

На первый взгляд, Кабинет министров идет навстречу жильцам, отменяя обязательную поверку счетчиков. Однако одновременно вводит новые расходы, требуя замены приборов учета горячей воды на модели с дистанционным считыванием. Но даже самые современные счетчики не решают главную проблему — так называемой коррекции воды. Жильцы по-прежнему будут платить за тех, кто ворует воду и мухлюет с показаниями. Причем делать это можно на вполне законных основаниях — благодаря правилам Кабинета министров № 1013, подготовленным Министерством экономики.

Именно они фактически легализовали уравниловку и графу «коррекция воды» в платежках. Если домоуправ бдительный и ловит расхитителей за руку, то в этой графе может стоять прочерк. А если нет, то плата за пресловутые излишки способна достигать десятков евро в месяц.

В обязанности домоуправа входит борьба с пресловутыми излишками воды. Согласно статье 10 закона «О квартирной собственности», он имеет право зайти в любую квартиру и проверить общие коммуникации дома и правильность эксплуатации счетчиков воды. В случае обоснованных подозрений в воровстве воды предупреждать о своем визите он не обязан. Если же дверь ему не откроют, домоуправ предупреждает о своем повторном визите либо обращается за помощью в полицию самоуправления или Стройуправу. И если будет доказано, что на прибор воздействовали, нарушая его работу, то этот квартировладелец будет вынужден заплатить за все излишки воды, скопившиеся по дому за месяц.

Забывчивость обойдётся в копеечку

Когда же квартировладелец забывает сдавать показания приборов, то в отношении него, согласно все тем же правилам Кабмина № 1013, прописаны и меры наказания. Так, если собственник квартиры не оформил заявление о своем отсутствии и не подавал показания счетчиков, то первые три месяца управляющий домом начисляет плату за расход воды с учетом показаний за последние три месяца. На четвертый месяц, согласно все тем же правилам, собственник квартиры попадает в список лиц, на которых раскидываются «лишние» кубы дома.

В нормативном акте сказано: если возникает разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний счетчиков, установленных в каждой квартире (включая утечку воды, образовавшуюся во время ремонтных работ), то домоуправление проводит перерасчет потребления. Плата за образовавшуюся разницу распределяется поровну между всеми собственниками квартир.

Но если в доме проживают жильцы, своевременно не подававшие показания счетчиков в течение минимум трех месяцев подряд либо уличенные в порче водомеров, то вся «лишняя» вода дома раскидывается пропорционально на них. И суммы за эту воду могут быть шокирующими — иногда 300 евро и больше.

К жильцам, на которых перекинут всю неучтенку, также относятся те, кто вообще не установил счетчики, и те, кто повторно не разрешил управляющему домом проверить установленные в квартире счетчики, — если их проинформировали о проверке в письменном виде как минимум за неделю.

Александр ФЕДОТОВ