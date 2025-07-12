"Молодые девочки сидят на гормональных контрацептивах, таким образом у них все просто, детей никак быть не может, ты любишь своего партнера и вы живете дальше, вместе или раздельно, без разницы. И вот карьера и прочее, у тебя всё есть и тебе за тридцать. И эта возможность родить основательно сокращается. Раньше, когда для контрацепции использовали традиционные методы, случались ошибки, и женщины, скажем так, соглашались с этим, и дети рождались. И прекрасно. И мамы были рады. Впрочем, бывает по-разному", - отметил Гайлис.

Также он считает, что свое дело сделал феминизм.

"Но не будем говорить о феминизме первой или второй волны, к которому я и себя отношу. Я такой феминист, которые были в первую волну. У женщин должно быть избирательное право, пусть работают, где хотят. Хотят копать канавы - пожалуйста. Но они же не копают. А вот кошмар, который происходит сейчас... ну да, нам не нужно детей, нам нужна карьера. "Почему вы думаете что мы какие-то машины для родов? И "мачизм теперь заставляет нас воспроизводить народ. Да идите вы все!" И всё в таком стиле", - объясняет бывший премьер.

Он отмечает, что у этой проблемы есть решение и оно не требует больших денег.

"Нужно ценить и уважать семьи. Больше об этом говорить. Да хоть плакаты поставить вдоль дорог, где красивая молодая семья с тремя детьми. Посмотрите как это классно! Материальными вопросами это все не решить. Это уже проверено. Материальный вопрос важен, но им всё не исчерпывается. Главное внедрить эту идею - объяснить молодым парам, что нужно рожать детей. И по крайней мере двух. Но на самом деле, как мы знаем, нам нужно, чтобы рожали хотя бы трех. Чтобы можно было двигаться вперед", - считает Гайлис.