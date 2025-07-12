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«Это жуть, что происходит в Латвии»: экс-премьер Марис Гайлис нашёл корень проблемы в… идеологии (1)

Редакция PRESS 12 июля, 2025 07:29

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Латвия столкнулась с глубоким демографическим кризисом: число родившихся в 2024 году сократилось на 13%, составив всего 12 571 новорождённых. Аналогично, число родившихся в 2023 году сократилось с 14 490 до 12 571, то есть на 1919 детей. В этом году ситуация продолжает ухудшаться: среднемесячное число рождающихся детей уже не достигает и тысячи. Это создаёт серьёзные вызовы как на рынке труда, так и в долгосрочном развитии страны, заставляя искать решения для поддержки семей и замедления старения общества. Бывший премьер-министр Марис Гайлис видит корень проблемы во влиянии идеологии и знает, как её изменить. Об этом он рассказал в интервью Элите Вейдемане.

"Молодые девочки сидят на гормональных контрацептивах, таким образом у них все просто, детей никак быть не может, ты любишь своего партнера и вы живете дальше, вместе или раздельно, без разницы. И вот карьера и прочее, у тебя всё есть и тебе за тридцать. И эта возможность родить основательно сокращается. Раньше, когда для контрацепции использовали традиционные методы, случались ошибки, и женщины, скажем так, соглашались с этим, и дети рождались. И прекрасно. И мамы были рады. Впрочем, бывает по-разному", - отметил Гайлис.

Также он считает, что свое дело сделал феминизм.

"Но не будем говорить о феминизме первой или второй волны, к которому я и себя отношу. Я такой феминист, которые были в первую волну. У женщин должно быть избирательное право, пусть работают, где хотят. Хотят копать канавы - пожалуйста. Но они же не копают. А вот кошмар, который происходит сейчас... ну да, нам не нужно детей, нам нужна карьера. "Почему вы думаете что мы какие-то машины для родов? И "мачизм теперь заставляет нас воспроизводить народ. Да идите вы все!" И всё в таком стиле", - объясняет бывший премьер.

Он отмечает, что у этой проблемы есть решение и оно не требует больших денег.

"Нужно ценить и уважать семьи. Больше об этом говорить. Да хоть плакаты поставить вдоль дорог, где красивая молодая семья с тремя детьми. Посмотрите как это классно! Материальными вопросами это все не решить. Это уже проверено. Материальный вопрос важен, но им всё не исчерпывается. Главное внедрить эту идею - объяснить молодым парам, что нужно рожать детей. И по крайней мере двух. Но на самом деле, как мы знаем, нам нужно, чтобы рожали хотя бы трех. Чтобы можно было двигаться вперед", - считает Гайлис.

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