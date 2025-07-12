Помощь медиков в пятницу понадобилась восьмерым участникам Праздника песни и танца; что случилось?

СНМП сообщает, что на стадионе на большой танцевальный концерт с 8:00 собралось свыше 18 тысяч участников. Весь день на месте дежурили несколько медицинских постов, куда детей призывали обращаться в любой ситуации, и дети активно этим пользовались, например, при небольших травмах вроде ссадин, ушибов, при обострениях хронических заболеваний или в моменты эмоционального перенапряжения.

Медики СНМП заметили, что участники и сопровождающие лица на этом празднике очень заботились друг о друге, своевременно обращались за помощью и учитывали рекомендации медработников.

Помощь СНМП преимущественно оказывает на месте, и участники продолжают выступать дальше.

Вечером в пятницу по просьбе коллективов подключили отопление в рижских школах, где остановились участники праздника, о чем агентству LETA сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. После сильного ливня участникам праздника нужно было высушить промокшую одежду и обувь.