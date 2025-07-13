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«Целое море индийцев»: в соцсети жалуются на большие очереди в УДГМ (1)

Редакция PRESS 13 июля, 2025 07:53

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Потерять документы и потом их восстанавливать - бесспорно, не особо приятно. Особенно если приходится долго стоять в очереди. Но, как мы увидим дальше, не все так уж однозначно...

"У подруги украли документы. Три дня пытается в УДГМ получить новые, и все никак. Впереди море индийцев. Разве латвийским гражданам в латвийских учреждениях не полагается зеленый коридор?" - недоумевает в своем твите Имантс.

Управление делами гражданства и миграции разъясняет, каков порядок на самом деле: "Добрый день! В УДГМ документы граждан и неграждан оформляют отдельно от иностранцев - работают разные сотрудники, ведется отдельная запись, потоки обслуживания разделены. Поэтому присутствие одной группы не влияет на скорость обслуживания второй".

Комментаторы дают советы оформить документы в каком-либо другом отделении УДГМ, желательно вне Риги, недоумевают, как женщина могла перепутать разные очереди, жалуются на засилье индийцев в Риге и, как обычно, упражняются в сарказме.

- УДГМ - фигня. Они начинают заполонять платные медучреждения в центре. Создают платные очереди. А пока их зарегистрируют и пока они на английском все объяснят... еще больше граждан задерживают.

- Надо ехать в Бауску - быстро и удобно. Мои молодые люди так сделали по моему совету.

- Если продолжим назначать крепостных людей в главы государства, то латыши в своей стране всегда будут гражданами второго сорта.

- Зеленый коридор - это для онкопациентов, а не очередь за паспортом.

- Да кончайте чушь нести! Тупая эта ваша подруга. Индусам документы делают совсем у других окошек, для паспортов латвийских граждан есть отдельные окошки, никто там индусов не принимает. Используй приложение Q ticket и делай свои документы.

- Вот к чему приводит, если жители Латвии становятся ленивыми и начинают пользоваться "Болтами"/"Волтами".

- Кажется, здесь проблема, скорее, в подруге. Я  сделала новые документы буквально две недели назад, когда приезжала в Латвию на 4 дня. Без предварительной записи. Qticket  в руки - и вперед!

- Глупости. Муж на прошлой неделе за полчаса все сделал. Спроси у подруги, куда она на самом деле три дня ходила.

- Это не соответствует истине. С паспортами и с видами на жительство работают разные сотрудники.

- В ДБДД за правами - то же самое, откуда они берутся, кто их берет на работу...

- Индусы оформляют виды на жительство, а не латвийские паспорта. При виде их надо не убегать, а брать номерок на оформление документов, удостоверяющих личность!

- Для граждан Латвии зеленый коридор - в аэропорт и бай-бай... Инвазия "инженеров и докторов" Эвике Силине важнее.

- Почему? Индусы - наши новые граждане в обозримый период времени. Забавно было накануне Янова дня видеть среди обслуживающего персонала в залах Lido смуглые лица в латышских народных костюмах.

- Надо поехать в другой филиал УДГМ в другом городе, заранее записавшись через интернет. Я так сделал. Ни очереди, ничего.

- А нам еще недавно рассказывали, что никто сюда не поедет, потому что Латвия - это богадельня. Как так-то?

 

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Комментарии (1) 24 реакций
Комментарии (1) 24 реакций
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