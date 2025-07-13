Жуткое зрелище в Болдерае: ребёнок ходит по карнизу на четвёртом этаже

Мальчик, которому примерно десять лет, почти полминуты ходил по карнизу, держась только за узкую оконную раму.

"О Боже! Это какой-то кошмар! Там же маленькие дети!" - воскликнули местные жительницы.

Карнизы в этом доме металлические и расположены под углом к стене, держаться там особо не за что, поэтому велика вероятность, что мальчик мог бы упасть с десятиметровой высоты.

Хирург Детской клинической университетской больницы Янис Упениекс поясняет, каковы могут быть последствия падения с такой высоты: "Видно, что дети без присмотра. Взрослым все равно. В таком случае ребенок за долю секунды может потерять равновесие и полететь вниз. Ребенок может себя травмировать или лишиться жизни. Иногда достаточно совсем небольшой высоты, чтобы сломать руку, ногу, повредить внутренние органы, получить травму головы или таза. Падение с десятиметровой высоты может быть опасно для жизни".

Возможно, что дети развлекались таким образом, поскольку живут в неблагополучных условиях. Соседи рассказали, что в этой квартире постоянно происходят безобразия. Там проживает бабушка с двумя внуками: "Там истерика. Она просто на пустом месте заводится и начинает орать благим матом. По-моему, они там только втроем живут. Я не подавала [заявление] в соцслужбу, потому что мальчик сказал - он хочет остаться жить у бабушки. С мамой что-то случилось. Не знаю, жива ли она. Иногда какая-то алкоголичка приходит к ним, может быть, это и есть их мама, не знаю. Они такими словами разговаривают - взрослые люди так не ругаются между собой, как эти маленькие дети".

Хотя окружающие не раз слышали, как в этой семье происходят ссоры, муниципальную полицию по этому адресу в нынешнем году не вызывали. Однако о таких случаях лучше не молчать, чтобы развлечение не обернулось трагедией. В день съемки сюжета дети скорее всего были дома одни. На стук в дверь никто взрослый не отреагировал, но было хорошо слышно, как дети разговаривают друг с другом.