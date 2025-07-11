Каждому жителю по 2000 евро компенсации за КОЗ: насколько это реально?

Однако насколько реалистичны эти намерения? План "Tiesiskums.lv" подать коллективный иск против государства в суд о взыскании платежей по КОЗ - это первая попытка такого иска в Латвии, поскольку поправки в законодательство, открывающие возможность подачи коллективных исков, были внесены только в конце 2023 года. Отвечая на вопросы "Latvijas Avīze", Мадарс Даушканс от имени "Tiesiskums.lv" сообщил, что организация постарается привлечь как можно больше людей. Чтобы побудить людей к участию, организуются специальные встречи.

"Я рад, что в Латвии готовится первый коллективный иск потребителей. Я не хочу комментировать правовую основу. Мне кажется, латвийские суды не будут готовы принять решение в пользу истцов. Думаю, что обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было запланировано с самого начала после того, как будут исчерпаны все судебные инстанции в Латвии. В любом случае, решения парламентской следственной комиссии будет недостаточно для победы в латвийских судах. Я думаю, что идея обращения в ЕСПЧ основана на старом решении европейского суда по аналогичной ситуации, но, на мой взгляд, оно не применимо напрямую к делу латвийского КОЗ. Я не могу предсказать исход, поскольку практика европейских судов по этому вопросу неоднозначна, это будет непростой вопрос", - сказал адвокат Янис Лозе газете "Latvijas Avīze".

В ГАО "Latvenergo", против которого в основном будет направлен иск, отказались от каких-либо комментариев до подачи конкретного иска и его рассмотрения в суде. Итак, каковы шансы? Взыскать две тысячи точно не получится, поскольку эта сумма рассчитана весьма теоретически. Наконец, взыскание любых платежей будет зависеть от того, удастся ли добиться признания системы КОЗ незаконной с момента её введения, а не позднее. Кроме того, следует ожидать, что истцы увидят реальные деньги только в том случае, если доживут до окончания судебного разбирательства, поскольку судебная тяжба обещает быть особенно продолжительной.

(Latvijas Avīze)