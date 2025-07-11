Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Каждому жителю по 2000 евро компенсации за КОЗ: насколько это реально?

© LETA 11 июля, 2025 17:27

Выбор редакции 0 комментариев

Организация "Tiesiskums.lv", созданная в середине марта этого года, призывает пенсионеров и других заинтересованных лиц к сотрудничеству в рамках масштабной информационной кампании, обещая помочь им получить через суд 2000 евро. По мнению организации, это сумма необоснованно взысканных платежей по компоненту обязательной закупки электроэнергии (КОЗ) за период с 2005 по 2023 год. Организация даже заключила договор о сотрудничестве с Латвийской федерацией пенсионеров. Пенсионерам обещают вернуть деньги в размере почти полугодовой пенсии, для этого им достаточно присоединиться к иску, подписав договор о сотрудничестве на портале "Tiesiskums.lv".

Однако насколько реалистичны эти намерения? План "Tiesiskums.lv" подать коллективный иск против государства в суд о взыскании платежей по КОЗ - это первая попытка такого иска в Латвии, поскольку поправки в законодательство, открывающие возможность подачи коллективных исков, были внесены только в конце 2023 года. Отвечая на вопросы "Latvijas Avīze", Мадарс Даушканс от имени "Tiesiskums.lv" сообщил, что организация постарается привлечь как можно больше людей. Чтобы побудить людей к участию, организуются специальные встречи.

"Я рад, что в Латвии готовится первый коллективный иск потребителей. Я не хочу комментировать правовую основу. Мне кажется, латвийские суды не будут готовы принять решение в пользу истцов. Думаю, что обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было запланировано с самого начала после того, как будут исчерпаны все судебные инстанции в Латвии. В любом случае, решения парламентской следственной комиссии будет недостаточно для победы в латвийских судах. Я думаю, что идея обращения в ЕСПЧ основана на старом решении европейского суда по аналогичной ситуации, но, на мой взгляд, оно не применимо напрямую к делу латвийского КОЗ. Я не могу предсказать исход, поскольку практика европейских судов по этому вопросу неоднозначна, это будет непростой вопрос", - сказал адвокат Янис Лозе газете "Latvijas Avīze".

В ГАО "Latvenergo", против которого в основном будет направлен иск, отказались от каких-либо комментариев до подачи конкретного иска и его рассмотрения в суде. Итак, каковы шансы? Взыскать две тысячи точно не получится, поскольку эта сумма рассчитана весьма теоретически. Наконец, взыскание любых платежей будет зависеть от того, удастся ли добиться признания системы КОЗ незаконной с момента её введения, а не позднее. Кроме того, следует ожидать, что истцы увидят реальные деньги только в том случае, если доживут до окончания судебного разбирательства, поскольку судебная тяжба обещает быть особенно продолжительной.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:20 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Пляжный отдых в Болдерае: туалеты сожжены, спасательный круг украден
Bitnews.lv 6 часов назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 11 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Дом Москвы снова не нашли кому продать — здание на Марияс не заинтересовало никого
Bitnews.lv 12 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 13 часов назад
Латвия: покупателей алкоголя ждут сюрпризы
Sfera.lv 14 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать