Население ЕС растёт, а Латвия в лидерах по падению. «Нет оснований ждать улучшения», говорят латвийцы

В социальных сетях данные вызвали бурное обсуждение. Пользователи задаются вопросами о причинах роста в других странах и причинах спада в Латвии, иронизируют о возможных "мерах" и выражают скепсис по поводу будущего.
Цитаты из обсуждений:
Янис Херманис:
«Тем временем в Латвии численность населения за последний год сократилась на 1% — это крупнейшее относительное падение среди всех 27 стран ЕС.»
Tikmēr Latvijā iedzīvotāju skaits pēdējā gada laikā samazinājies par 1% - tas ir procentuāli lielākais kritums 2024.gadā starp visām ES 27 dalībvalstīm https://t.co/fLwsUJsjF8— Jānis Hermanis (@J_Hermanis) July 11, 2025
Juris Flugins:
«За счёт чего растёт население в других странах?»
Ilze Zvidriņa:
«Нет оснований ожидать, что ситуацию улучшит стремление к особенно жёсткой фискальной политике, когда страны крупных валютных зон такие меры вводить не планируют.»
Andris Tihomirovs:
«Но это без учёта нелегальных иммигрантов.»
Eduarmo Latvietis:
«Ждём новостей об учреждении бюро по предотвращению и борьбе с контрацепцией, чтобы с этим бороться.»
Aaaaaaa:
«Почему в других странах “рост”?»
И действительно, почему?