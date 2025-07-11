Население ЕС растёт, а Латвия в лидерах по падению. «Нет оснований ждать улучшения», говорят латвийцы

В социальных сетях данные вызвали бурное обсуждение. Пользователи задаются вопросами о причинах роста в других странах и причинах спада в Латвии, иронизируют о возможных "мерах" и выражают скепсис по поводу будущего.

Цитаты из обсуждений:

Янис Херманис:

«Тем временем в Латвии численность населения за последний год сократилась на 1% — это крупнейшее относительное падение среди всех 27 стран ЕС.»

Tikmēr Latvijā iedzīvotāju skaits pēdējā gada laikā samazinājies par 1% - tas ir procentuāli lielākais kritums 2024.gadā starp visām ES 27 dalībvalstīm https://t.co/fLwsUJsjF8 — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) July 11, 2025



Juris Flugins:

«За счёт чего растёт население в других странах?»

Ilze Zvidriņa:

«Нет оснований ожидать, что ситуацию улучшит стремление к особенно жёсткой фискальной политике, когда страны крупных валютных зон такие меры вводить не планируют.»

Andris Tihomirovs:

«Но это без учёта нелегальных иммигрантов.»

Eduarmo Latvietis:

«Ждём новостей об учреждении бюро по предотвращению и борьбе с контрацепцией, чтобы с этим бороться.»

Aaaaaaa:

«Почему в других странах “рост”?»



И действительно, почему?

