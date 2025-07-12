Удар молнии прервал концерт с 17 тыс. школьниками на стадионе «Даугава». Концерт отменили досрочно (дополнено)

Организаторы объявили о "технических причинах" и попросили зрителей сохранять спокойствие и покинуть стадион. Концерт начался в 18:00, но уже около 19:00 был досрочно завершён.

Руководитель оперативной группы праздника Артис Велш в эфире Латвийского телевидения заявил, что технические причины сбоя пока не установлены, однако никто из участников и персонала не пострадал.

Несмотря на инцидент, следующий концерт, запланированный на утро субботы, состоится. Об этом сообщила Инга Васильева, руководитель рабочей группы праздника, подчеркнув, что технические возможности стадиона уже восстановлены.

В то же время представители Sadales tīkls заявили, что никаких перебоев в электросети на стадионе не зафиксировано, однако специалисты были направлены для выяснения причин.

В программе концерта было запланировано 23 танца, поставленных двадцатью хореографами разных поколений. Танцевальные концерты традиционно считаются одними из самых посещаемых в рамках школьного праздника.

Соцсети кипят: «Где был план B?»

После досрочной остановки концерта пользователи активно обсуждают случившееся в комментариях:

«Серьёзно???!!! Разве нельзя было предусмотреть план B? Известно же было, что будет гроза! Почему не перенесли хотя бы на пару часов? Генераторов нет?!»

— Daiga Bleikša

«Прожекторы не погасли ни на минуту. Похоже на паническое решение после того, как один из танцоров сильно ударился — скользили по пластику в пасталах. Другой угрозы не было: молниеотводы есть на прожекторах.»

— Jānis Zariņš

«Молодёжь, вот закончите танцевать — идите учиться на электриков! Может, к следующим праздникам хоть кто-то сможет соединить провода герметично!»

— Mareks Mamajs

«Какая безопасность? Весь ливень дети танцевали, падали. Дождь закончился — звук пропал. Только тогда и остановили.»

— Helēna Fogele-Posta

«Электричество вырубилось. Молний было несколько. Видимо, одна ударила куда не надо.»

— Ansis Bērziņš

«Радар показывал, что гроза пройдёт мимо... Но над стадионом прошёл не один грозовой фронт. Один из последних, похоже, и выключил свет.»

— Eduards Edžus Smalkais

«Хватит. Это халатность организаторов.»

— Julija Žurēviča