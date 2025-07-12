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Удар молнии прервал концерт с 17 тыс. школьниками на стадионе «Даугава». Концерт отменили досрочно (дополнено)

Редакция PRESS 12 июля, 2025 09:14

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Один из самых масштабных концертов Школьного праздника песни и танца — «Es atvēru Laimas dārzu» — был внезапно остановлен вечером в пятницу. На сцене выступали более 17 000 школьников из 808 коллективов, когда после сильного удара молнии исчез музыкальный фон, а звук пропал полностью.

Организаторы объявили о "технических причинах" и попросили зрителей сохранять спокойствие и покинуть стадион. Концерт начался в 18:00, но уже около 19:00 был досрочно завершён.

Руководитель оперативной группы праздника Артис Велш в эфире Латвийского телевидения заявил, что технические причины сбоя пока не установлены, однако никто из участников и персонала не пострадал.

Несмотря на инцидент, следующий концерт, запланированный на утро субботы, состоится. Об этом сообщила Инга Васильева, руководитель рабочей группы праздника, подчеркнув, что технические возможности стадиона уже восстановлены. 

В то же время представители Sadales tīkls заявили, что никаких перебоев в электросети на стадионе не зафиксировано, однако специалисты были направлены для выяснения причин.

В программе концерта было запланировано 23 танца, поставленных двадцатью хореографами разных поколений. Танцевальные концерты традиционно считаются одними из самых посещаемых в рамках школьного праздника.

Соцсети кипят: «Где был план B?»

После досрочной остановки концерта пользователи активно обсуждают случившееся в комментариях:

«Серьёзно???!!! Разве нельзя было предусмотреть план B? Известно же было, что будет гроза! Почему не перенесли хотя бы на пару часов? Генераторов нет?!»
— Daiga Bleikša
«Прожекторы не погасли ни на минуту. Похоже на паническое решение после того, как один из танцоров сильно ударился — скользили по пластику в пасталах. Другой угрозы не было: молниеотводы есть на прожекторах.»
— Jānis Zariņš
«Молодёжь, вот закончите танцевать — идите учиться на электриков! Может, к следующим праздникам хоть кто-то сможет соединить провода герметично!»
— Mareks Mamajs
«Какая безопасность? Весь ливень дети танцевали, падали. Дождь закончился — звук пропал. Только тогда и остановили.»
— Helēna Fogele-Posta
«Электричество вырубилось. Молний было несколько. Видимо, одна ударила куда не надо.»
— Ansis Bērziņš
«Радар показывал, что гроза пройдёт мимо... Но над стадионом прошёл не один грозовой фронт. Один из последних, похоже, и выключил свет.»
— Eduards Edžus Smalkais
«Хватит. Это халатность организаторов.»
— Julija Žurēviča

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