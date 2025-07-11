Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Нелатышей не жалко? В Латвии протестирована экстренная система оповещения (1)

© LETA 11 июля, 2025 22:03

Выбор редакции 1 комментариев

В четверг вечером впервые в Латвии была использована технология мобильной связи, чтобы оповестить жителей об ожидаемом ночью сильном дожде.

Государственная пожарно-спасательная служба, объявляя оранжевый уровень опасности, информировала, что в первой половине ночи в отдельных районах ожидаются грозы с сильным дождём, а на юге страны местами грозы будут очень сильными, с порывами ветра до 20 м/с. Возможен град.

Предупреждение объявляли с 21:00 четверга до 7:00 пятницы.

Однако для многих латвийцев это оказалось неожиданным.

Предупреждение распространялось в основном на южные регионы Латвии — от Риги до границы с Литвой, и жители этих регионов также получили предупреждения на свои телефоны. Наблюдения журналистов показывают, что в «приграничных» регионах, где действует предупреждение, некоторые люди не понимают, почему существуют различия, и даже от людей, находящихся совсем рядом, одни получили предупреждение, а другие — нет. Получение предупреждения зависит от местоположения вышки связи, к которой в данный момент подключен телефон.

Однако другие были напуганы специфическим звуковым сигналом, сопровождающим предупреждение, — он намного громче и заметнее, чем текстовые сообщения или другие виды связи.

С 1 июля в Латвии внедрена система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях с помощью сотовой связи. Оповещения по сотовой связи будут использоваться для оповещения жителей определённой территории о потенциальных угрозах, таких как опасные погодные условия, наводнения, разливы химических веществ, появление опасных людей, пропавшие дети и другие происшествия.

Мобильные вещатели будут передавать несколько типов уведомлений о раннем оповещении: красные, оранжевые и жёлтые сигналы тревоги. Также будут передаваться сообщения о пропавших детях, об окончании угрожающей ситуации и оповещения об обучении.

Уведомления по сотовой связи не будут представлять собой SMS-сообщения. Ранние оповещения будут отображаться на мобильных телефонах в специальном формате с характерным звуком, и их нельзя будет изменить или переслать на другие телефоны. Эти уведомления будут отличаться от обычных SMS, электронных писем и публикаций в социальных сетях, поскольку они встроены в качестве отдельной функции.

Мобильное вещание работает аналогично радио: не обеспечивает обратной связи с абонентом и не мешает нормальному общению. Уведомления бесплатны, не требуют предварительной регистрации, подписки или SIM-карты. Уведомление приходит, если мобильный телефон находится в зоне действия определённой вышки сотовой связи.

Уведомления будут доступны на мобильных телефонах, работающих во всех поколениях мобильных сетей. Мобильные телефоны будут получать уведомления независимо от наличия абонентской платы, если они находятся в зоне действия мобильной сети, включая телефоны туристов, рабочих-мигрантов, студентов и других групп населения, посещающих Латвию. Поскольку технология сотовой связи существует в мире уже много лет, уведомления о сотовой связи будут доступны и на «кнопочных» телефонах, если производитель предусмотрел такую ​​функциональность.

Предупреждающие уведомления будут отправляться на латышском языке, а в некоторых случаях к ним может быть добавлен перевод на английский язык. Уведомления принимаются и отображаются на смартфонах разработчиками соответствующей операционной системы.

Пользователям телефонов следует учитывать, что на устройствах Android заголовки уведомлений будут отображаться на латышском языке только при наличии и активации латышского интерфейса. На устройствах Apple полноценный латышский интерфейс в настоящее время недоступен, поэтому заголовки уведомлений будут отображаться на английском языке или на языке, выбранном пользователем.

Мобильная трансляция будет доступна не только по всей Латвии, но и в конкретном регионе или волости.

Наряду с сотовой связью в Латвии продолжат работать и другие системы раннего оповещения – сирены тревоги, приложение «112 Латвия». В следующем году может быть внедрена спутниковая система оповещения жителей. Более масштабное тестирование системы оповещения и информационная кампания запланированы на ноябрь.

В прошлом году Информационный центр Министерства внутренних дел заключил договор с победителем тендера на закупку, компанией SIA ​​«Meditec», на оснащение системы раннего оповещения технологией сотовой связи.

Новая система спроектирована на основе существующей инфраструктуры оператора мобильной связи, которая включает в себя оборудование оповещения, которое будет получать сигнал от центрального узла, когда необходимо передать оповещение.

Стоимость проекта внедрения сотового вещания составила 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн евро профинансированы Европейским фондом регионального развития (ЕФРР).

По данным «Firmas.lv», оборот «Meditec» в 2023 году составил 4,725 млн евро, а прибыль компании — 508 019 евро. «Meditec» зарегистрирована в 1995 году, её основной капитал составляет 2828 евро. Владельцами «Meditec» являются Мартиньш Силс (66,34%) и Марис Звиргздиньш (33,66%).

В апреле 2021 года Кабинет Министров поддержал предложение МВД по совершенствованию системы раннего оповещения. Изначально планировалось, что система заработает во второй половине 2024 года, но её внедрение было отложено.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 77 реакций
Комментарии (1) 77 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:30 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Пляжный отдых в Болдерае: туалеты сожжены, спасательный круг украден
Bitnews.lv 6 часов назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 12 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад
Эстония: театр больше не русский
Sfera.lv 14 часов назад
Латвия: покупателей алкоголя ждут сюрпризы
Sfera.lv 14 часов назад
Литовские собаки стерегут Латвию
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны» (1)

Мир 21:34

Мир 1 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно (1)

Важно 21:26

Важно 1 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась (1)

Важно 21:21

Важно 1 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом (1)

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 1 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось… (1)

Важно 20:21

Важно 1 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги (1)

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 1 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине (1)

Важно 18:38

Важно 1 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать