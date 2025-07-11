Государственная пожарно-спасательная служба, объявляя оранжевый уровень опасности, информировала, что в первой половине ночи в отдельных районах ожидаются грозы с сильным дождём, а на юге страны местами грозы будут очень сильными, с порывами ветра до 20 м/с. Возможен град.

Предупреждение объявляли с 21:00 четверга до 7:00 пятницы.

Однако для многих латвийцев это оказалось неожиданным.

Предупреждение распространялось в основном на южные регионы Латвии — от Риги до границы с Литвой, и жители этих регионов также получили предупреждения на свои телефоны. Наблюдения журналистов показывают, что в «приграничных» регионах, где действует предупреждение, некоторые люди не понимают, почему существуют различия, и даже от людей, находящихся совсем рядом, одни получили предупреждение, а другие — нет. Получение предупреждения зависит от местоположения вышки связи, к которой в данный момент подключен телефон.

Однако другие были напуганы специфическим звуковым сигналом, сопровождающим предупреждение, — он намного громче и заметнее, чем текстовые сообщения или другие виды связи.

С 1 июля в Латвии внедрена система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях с помощью сотовой связи. Оповещения по сотовой связи будут использоваться для оповещения жителей определённой территории о потенциальных угрозах, таких как опасные погодные условия, наводнения, разливы химических веществ, появление опасных людей, пропавшие дети и другие происшествия.

Мобильные вещатели будут передавать несколько типов уведомлений о раннем оповещении: красные, оранжевые и жёлтые сигналы тревоги. Также будут передаваться сообщения о пропавших детях, об окончании угрожающей ситуации и оповещения об обучении.

Уведомления по сотовой связи не будут представлять собой SMS-сообщения. Ранние оповещения будут отображаться на мобильных телефонах в специальном формате с характерным звуком, и их нельзя будет изменить или переслать на другие телефоны. Эти уведомления будут отличаться от обычных SMS, электронных писем и публикаций в социальных сетях, поскольку они встроены в качестве отдельной функции.

Мобильное вещание работает аналогично радио: не обеспечивает обратной связи с абонентом и не мешает нормальному общению. Уведомления бесплатны, не требуют предварительной регистрации, подписки или SIM-карты. Уведомление приходит, если мобильный телефон находится в зоне действия определённой вышки сотовой связи.

Уведомления будут доступны на мобильных телефонах, работающих во всех поколениях мобильных сетей. Мобильные телефоны будут получать уведомления независимо от наличия абонентской платы, если они находятся в зоне действия мобильной сети, включая телефоны туристов, рабочих-мигрантов, студентов и других групп населения, посещающих Латвию. Поскольку технология сотовой связи существует в мире уже много лет, уведомления о сотовой связи будут доступны и на «кнопочных» телефонах, если производитель предусмотрел такую ​​функциональность.

Предупреждающие уведомления будут отправляться на латышском языке, а в некоторых случаях к ним может быть добавлен перевод на английский язык. Уведомления принимаются и отображаются на смартфонах разработчиками соответствующей операционной системы.

Пользователям телефонов следует учитывать, что на устройствах Android заголовки уведомлений будут отображаться на латышском языке только при наличии и активации латышского интерфейса. На устройствах Apple полноценный латышский интерфейс в настоящее время недоступен, поэтому заголовки уведомлений будут отображаться на английском языке или на языке, выбранном пользователем.

Мобильная трансляция будет доступна не только по всей Латвии, но и в конкретном регионе или волости.

Наряду с сотовой связью в Латвии продолжат работать и другие системы раннего оповещения – сирены тревоги, приложение «112 Латвия». В следующем году может быть внедрена спутниковая система оповещения жителей. Более масштабное тестирование системы оповещения и информационная кампания запланированы на ноябрь.

В прошлом году Информационный центр Министерства внутренних дел заключил договор с победителем тендера на закупку, компанией SIA ​​«Meditec», на оснащение системы раннего оповещения технологией сотовой связи.

Новая система спроектирована на основе существующей инфраструктуры оператора мобильной связи, которая включает в себя оборудование оповещения, которое будет получать сигнал от центрального узла, когда необходимо передать оповещение.

Стоимость проекта внедрения сотового вещания составила 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн евро профинансированы Европейским фондом регионального развития (ЕФРР).

По данным «Firmas.lv», оборот «Meditec» в 2023 году составил 4,725 млн евро, а прибыль компании — 508 019 евро. «Meditec» зарегистрирована в 1995 году, её основной капитал составляет 2828 евро. Владельцами «Meditec» являются Мартиньш Силс (66,34%) и Марис Звиргздиньш (33,66%).

В апреле 2021 года Кабинет Министров поддержал предложение МВД по совершенствованию системы раннего оповещения. Изначально планировалось, что система заработает во второй половине 2024 года, но её внедрение было отложено.