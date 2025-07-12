Как теннисные мячи: Смилтене накрыл мощный град

Латвийский Центр окружающей среды, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) ранее издал оранжевое предупреждение о возможных экстремально сильных ливных и граде. По предварительным данным, пострадали также окрестности Буртниекского и Валкского краёв.
LVĢMC призывает жителей быть внимательными, следить за прогнозами и по возможности избегать открытых пространств во время гроз. Службы продолжают оценку последствий непогоды.
Тем временем жители продолжают делиться последствиями непогоды в социальных сетях.