В пятницу спасателей 45 раз вызывали ликвидировать последствия грозы

Больше всего вызовов поступило из Видземе, в основном из Валкского края. Восемь вызовов получено из Латгалии, преимущественно из Виляки. Столько же вызовов принято из Рижского региона, причем чаще всего спасателей вызывали в Гаркалнском и Ропажском краях. Еще два вызова поступили из Риги и из Земгале.

В большинстве случаев, по информации ГПСС, пришлось убирать деревья с проезжей части улиц и дорог. В Ропажской волости в каком-то месте ветром повалило семь деревьев сразу. В Валке и Виляке деревья упали на здания.

Кроме того, в ночь на субботу в 4:26 поступил вызов с ул. Малу в Екабпилсе, где в бункере на деревообрабатывающем предприятии загорелась щепа (площадь 20 кв.м) и провода электромотора (1 кв.м). В 6:47 распространение пожара было ограничено, утром в субботу работа на месте происшествия еще продолжалась.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 94 вызова, в том числе 15 на тушение пожаров, 63 на спасательные работы, ложными оказались 16 вызовов.