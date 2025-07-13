Микотоксин не пройдёт! ПВС обнаружила его в узбекском изюме

Охратоксин А представляет собой микотоксин, вырабатываемый грибками родов Aspergillus и Penicillium, в основном он встречается в злаковых продуктах и сухофруктах. Охратоксин А может быть канцерогенным для почек и обладать генотоксичностью, поскольку непосредственно повреждает ДНК. Максимально допустимый уровень охратоксина А - 8 мкг/кг.

Количество микотоксина, обнаруженное в изюме при пограничном контроле товаров, составляет 42 мкг/кг с потенциальной погрешностью в размере 15 мкг.

Партия изюма под номером 5/06/4 уничтожена.

Кроме того, осуществляя пограничный контроль, ПВС запретила ввезти в ЕС и употреблять в пищу непризнанный новый продукт питания (скорее, биодобавку) российского происхождения - растение, которое называется ясенец белый, или неопалимая купина, или дикий бадьян (Dictamnus albus).

В ПВС поясняют, что непризнанным новым продуктом питания считается продукт, который в ЕС широко не употреблялся до мая 1997 года. Поскольку это растение не является известным, риск употребления его в пищу высок, так как оно может вызвать аллергию или оказаться токсичным для человека.

(От редакции. Измельченный корень ясенца белого используется как биодобавка, применяется в народной медицине. Растение слабо изучено и в научной медицине не используется. Выращивается как декоративное, требует осторожного обращения, так как эфирные масла, содержащиеся в нем, в жаркую погоду на солнце могут воспламеняться.)