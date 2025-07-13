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За свои деньги пришлось побороться, чтобы забрать их из банка: очередной повод для ругани в сетях

Редакция PRESS 13 июля, 2025 10:52

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"Неаткарига" недавно сообщала, что Банк Литвы расследовал спор между банком SEB и клиентом из-за отказа банка выдать 82 тысячи евро наличными.

Хотя деньги находятся на личном банковском счете, банк утверждает, что не обязан выплачивать наличные. В Латвии забрать наличные из банка можно. Только за это надо платить, как поясняют банки, к которым обращалась "Неаткарига".

Впрочем, приведенный ниже твит свидетельствует о том, что в Латвии за свои деньги все же приходится побороться, чтобы забрать их из банка.

"Недавно друг не смог в филиале банка всего лишь 4000 евро снять со своего счета. Как будто он затребовал немыслимую сумму. И еще обосновать надо, куда деньги пойдут. Welcome to surveillance state (Добро пожаловать в полицейское государство)", - пишет Зане.

Тема, естественно, оказалась благодатным поводом для спора:

- Жалуются на бедное государство, но как может быть что-то хорошее, если 30-40% уходит в теневую экономику? Что такого понадобилось другу купить за 4000 евро, чего ну никак было не сделать перечислением? Получатель 4 тысяч требовал только наличные?

- Посмотри, как те, кто занимается фишингом, выуживают у пенсионеров десятки тысяч наличными, и тогда еще раз подумай о том, нормально ли это со стороны банка - поинтересоваться, не будут ли эти деньги отправлены принцу из Нигерии.

- Я бы сказала, что это даже очень маленькая сумма, если хочется, например, заказать ремесленнику деревянные детали индивидуального дизайна и мебель для дома/квартиры либо с семьей провести отпуск в экзотической стране, где все за наличные.

- Продолжаем ловить невидимок. Те, кто в самом деле что-то отмывают, приспосабливаются и работают дальше, а мы все под подозрением и с нами надо бороться. То, что государство почти 30 лет поддерживало отмывающую банковскую систему (мост между востоком и чем там еще), это ничего.

- Сними за несколько подходов в течение нескольких дней, повысь лимит снятия и т.д. Легко. Люди создают проблему там, где ее нет.

- Я, когда буду снимать, в строке для пояснения напишу, что планирую приобрести 200 литров алкоголя и топить в нем свое горе, так как дети в Африке умирают от голода и Гобземс не стал президентом.

- Скажем как есть: те деньги, что "на твоем счете", на самом деле на счетах и в кошельках других скотинок, которые с ней играют, пускаясь во все тяжкие, и очень сердиты, если ты без предупреждения заявляешь, что хочешь этими деньгами воспользоваться. Банк не работает на тебя, ты в рабстве у лохотрона, который настаивает, что ты без этого не можешь.

- А вот банкиры утверждают, что государство их заставило применять столь жесткие и абсурдные методы. Но болваны так и продолжают голосовать за партии, ведущие такую политику.

- Мера сама по себе дурацкая. Если Минфин не соображает или закрывает глаза на разбазаривание налогов, денег никогда не будет хватать.

- Можно всегда сказать "положу деньги в чулок". Это и есть этот самый "отчет".

- Он на самом деле все деньги просрал в "Фениксе", а теперь выдумал сказочку про банк, который денег не дает.

- Не надо по-дурацки преувеличивать, и открою тайну: никому вы не интересны, чтобы за вами следить.

- Кончай чушь пороть, дура. Налоги платить должны все, кто находится на территории этой страны. Научись уже один раз нормально вести себя в финансовых делах. Зачем тебе нал? Камин топить будешь? Если ты нормальный гражданин государства, у тебя нет секретов в отношении уплаты налогов. Только жулики вопят так, как ты.

- Нет денежек, нет проблем. Есть только два варианта: или принимай, или надо идти жить в лесу.

- Пусть скажет, что деньги нужны на особо большой презерватив. Самый большой в мире.
 

 

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