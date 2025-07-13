Рижане и гости столицы приветствовали шествие участников Праздника песни и танца школьной молодёжи

Во главе шествия сразу же за устроителями праздника шла делегация Мадонского края: первый детский праздник песни в Латвии состоялся 2 июня 1866 года в Лаздонском приходе, там, где сейчас территория этого края.

За ними пошли рижские городские коллективы, за рижанами в правом потоке - представители диаспоры, делегации видземских самоуправлений, в левом - делегации из Курземе, Латгалии, Селии и Земгале.

По завершении шествия всех приветствовали президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер Эвика Силиня, глава Минкульта Агнесе Лаце, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, министр образования и науки Даце Мелбарде и председатель Сейма Дайга Миериня.

Праздник завершится концертом Te-aust на Большой эстраде Межапарка, который начнется в 17:00. В нем примут участие хоры, танцевальные коллективы, духовые оркестры, фольклорные ансамбли, солисты и инструментальная группа.

Прямая трансляция концерта будет идти на портале REplay.lv, на LSM.lv, ЛТВ-1 и ЛТВ-7. Концерт можно будет посмотреть вживую на Домской площади в Риге.