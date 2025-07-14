Второй вариант, судя по всему, больше сюда относится - пользовательница соцсети "Х" с ником per.formAnce пишет следующее:

- Почти пять лет прожила в Риге и наконец переезжаю - я так счастлива, что больше не живу в этом городе.

Далее она поясняет, что жила в Гризинькалнсе, переехала в сельскую местность и что город - это "не ее". А что комментаторы? А вот что, например:

- Я из этого бомжатского города убрался три с половиной года тому назад.

- Первые пять лет мне тоже в Риге было противно, казалось, что я на 100% сельская жительница, но потом поняла, что на селе делать нечего, и нашла свою зону комфорта здесь.

- Рига супер, если едешь к родне, друзьям, на рынок или в театр. Но жить, видимо, уже нет...

- Где в Риге? Очень большая разница - жить на Югле либо в центре или Пардаугаве. Последние два, как мне кажется, совсем мимо. Югла с опушкой леса Шмерля - ощущение, что живешь в маленьком городе, а не в Риге. Мне нравится Югла, но не нравится центр и Пардаугава. На Югле даже русский язык довольно редко случается услышать.

- Ну, по большому счету все рижане - бывшие селяне, если брать временной срез побольше. Рига русифицирована, не хотелось бы там жить.

- Только так мы эту Ригу отдаем русским, увы. Сами тоже переехали в маленький город. Нравится, конечно.

- Я одно время тоже жила вне Риги. Назад бежала, аж подпрыгивая!

- Мне страшнее всего, что ядеркой бахнут, а в моем сельском доме безопасно.

- Лучший город, но город не для всех, и наоборот.

- В Ригу переехал в 1998 году. Первые годы жил в Межциемсе, Кенгарагсе, Плявниеках. Теперь больше 10 лет живу в центре. Центр идеален для жизни (дом во дворе), все под рукой - кафе, магазины, театры, кинотеатры, парки, офис. Очень нравится жить в центре Риги.

- Кто из чухни пришел, тот туда и возвращается.